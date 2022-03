El proyecto e-ducass, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, tiene como objetivo principal mejorar la salud cardiovascular de un grupo de familias vulnerables (500 personas) en riesgo de inseguridad alimentaria, pertenecientes a los tres barrios más desfavorecidos de la ciudad de Córdoba: Moreras, Palmeras y Sector Sur. El proyecto e-ducass se divide en tres fases, la primera ha consistido en reclutar a 500 personas, donde ha jugado un papel fundamental el trabajador social del equipo multidisciplinar que lleva adelante el proyecto, junto con los servicios sociales y asociaciones de las tres zonas a intervenir. Una vez finalizado el reclutamiento, se pasó a la toma de muestras y cuestionarios, donde investigadores clínicos y nutricionistas han tomado muestras de sangre para obtener el perfil lipídico y la glucosa de los participantes en el estudio. Además se han pasado diez tipo de cuestionarios para obtener información sobre el perfil socio-económico, salud cardiovascular, horarios de alimentación y sueño, actividad física, sedentarismo, inseguridad alimentaria y adherencia a la dieta mediterránea.

Barrio de intervención de e-ducass

Este equipo multidisciplinar que compone el proyecto, va a comenzar la tercera fase de intervención, que tiene por finalidad demostrar que un modelo de intervención virtual, sostenible y perdurable en el tiempo, mejora más la alfabetización en salud en la población de estudio y por tanto puede ser extrapolable a otros grupos sociales. Para ello, los 500 participantes se dividen en tres grupos: de no intervención, que solo recibirán una charla inicial, un segundo grupo que recibirá talleres motivacionales cada tres meses y por último el grupo de intervención digital que semanalmente serán impactados con consejos nutricionales, recetas sencillas y económicas, consejos de profesionales de la salud, dietas para distintas edades, etc. El contenido y formato de esta intervención estará adaptado a las distintas edades, con Tik Tok para los más jóvenes, reels, vídeos de Youtube, infografías, etc que se les hará llegar a todos a través de What´s app.

El acto de presentación de e-ducass ha estado presidido por el alcalde de la ciudad de Córdoba, José María Bellido, el Rector Magnifico de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, el secretario general de investigación de la Consejería de Salud y Familias, Isaac Túnez, el delegado territorial de empleo, formación, trabajo autónomo y economía conocimiento, empresas y Universidad en Córdoba, Ángel Herrador y el director científico del IMIBIC, Pablo Pérez. Además, ha asistido el vicerrector de investigación de la UCO, Enrique Quesada, la delegada territorial de salud y familias en Córdoba, Mª Jesús Botella, el equipo de dirección del Hospital Universitario Reina Sofía, encabezado por su directora gerente, Valle García, el director gerente de Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, Javier Fonseca, representantes del Colegio Oficial de Médicos y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, representantes de las asociaciones de las tres zonas de impacto del proyecto (Red XXI, ADSAM, CIC BATÁ, KAMIRA y Don Bosco) y de empresas que han colaborado con el proyecto entre las que destacan Supermercados Piedra, Denominación de origen Baena, Anula, Imperio Romano de Montoro, Club Deportivo Mar Alegre, o Supermercados Marín Baena.