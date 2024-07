Salvador Fuentes: "La nota me la tiene que poner el pueblo, la provincia de Córdoba"

Hace un año ya como quien no quiere la cosa, se ha pasado rápido el tiempo. ¿O no?

"Sin duda, muy rápido, han sido tiempos muy difíciles, pero no estériles. Nos va a costar mucho trabajo sacar cosas muy importantes para la provincia, pero como digo se ha pasado muy rápido, pero también muy intenso"

¿Nos ponemos nota por este año, qué nota nos ponemos?

"Yo quiero que me ponga nota el pueblo, la provincia. Yo no soy de nota. Lo que pasa es que tengo la conciencia de haber trabajado todo lo posible y más un equipo que yo creo que está a la altura de las circunstancias. A mi equipo sí le voy a poner nota, sobre todas las mujeres. Yo tengo que presumir de mujeres porque se han incorporado diputadas que puedo presumir de ellas. Es una generación completamente distinta, son gente muy preparada, se han adaptado muy rápidamente a ámbitos que no eran suyos, que no estaban familiarizados. Son gente nueva que tiene un concepto muy servicial de la política, con muchas ganas, con mucha fuerza. Dónde viene empujando con mucho rigor y fuerza."

Salvador fuentes se refería en aquel pleno de investidura a esos grandes retos que tenía por delante, ¿Qué balance hace de de todos esos retos que se proponía hace 1 año?

"Un mayor balance positivo porque es verdad que ha llovido, pero nos ha cogido trabajando. Nosotros nos planificamos una secuencia de 5 actuaciones en la zona norte cuando llegamos, las hemos hecho todas y yo creo que las condiciones que tiene la zona norte ahora son muy diferentes a como la encontramos. Y, eso no se puede volver a producir. Yo creo que tenemos que aprender de la que han padecido los vecinos y vecinas de la zona norte. Todos porque se nos olvidó la sequía del 95 y no se nos puede olvidar esta sequía. Y tenemos que, sin descanso ya, y con el calendario perfectamente ajustado, tenemos que comprometernos a realizar obras en toda la provincia. Que eviten ya episodios como lo que ha pasado en la zona norte, en condiciones de sequías que van a ser cada vez más intensas y más frecuentes. No tenemos que volver a pasar lo que hemos pasado, de ahí que nosotros tengamos previsto invertir en estos 4 años más de 110 millones de euros en inversiones de agua en la provincia de Córdoba y muy especialmente la zona norte."

Quedaba la segunda fase en Sierra Boyera, lo anunciaba el otro día.

"Sin duda, ya hemos hecho las 5 actuaciones que eran con carácter de urgencia. Eso vienen a reforzar la potabilización del agua de la zona norte que ahora mismo recibe solo y trata agua de Sierra Boyera. Para actualizar la situación de La Colada es bastante importante la potabilidad, que ahora mismo estamos suministrando la de Sierra Boyera. Tenemos un par de años. En ese par de años tenemos que hacer todas las actuaciones que tengamos que realizar. Para que esa gran potabilizadora, sea una realidad en dos años estamos, con una segunda inversión en torno a 8 millones de euros. Y cuando tengamos la conexión con Puente Nuevo y Sierra Boyera."

"Yo creo que en esas actuaciones y, por supuesto, la conexión de Sierra Boyera en La Colada, que la Junta de Andalucía está pendiente de adjudicar la inversión."

"En 4 años, una inversión de 16 millones de euros en toda la zona Norte, 38 millones la zona sur y el resto se va a repartir entre oeste y este, pero sobre todo lo que son tuberías en alta. De distribución de agua en alta, que son tuberías que necesitan de un cambio porque son todos de fibrocemento. Tenemos que hacer sostenibles todas las conducciones, tienen que hacer un esfuerzo también los Ayuntamientos, en las condiciones de lo que es el casco urbano de la zona urbana y por supuesto, si los 110 millones de euros que tenemos nosotros previstos de financiación estos 4 años, le unimos los 176 millones de euros que la Junta de Andalucía ya está invirtiendo 55 proyectos. Estamos hablando de depuradora, temas de Pozoblanco, el tema de que tenemos que rehabilitar mucho la de Peñarroya. 15 depuradoras que vamos a recibir de aquí a 2027 de la Junta de Andalucía. En definitiva, se van a hacer obras a inversiones muy importantes en el agua por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, que yo creo que van a sumar más de 275 millones de euros estos 4 años solo de las administraciones referidas y que van a cambiar todo lo que es la infraestructura hidráulica de la provincia de Córdoba de manera preventiva y de forma eficaz."

"Tenemos que sacar todos una lección de aquí todo. La cultura del uso del agua tiene que cambiar. Tiene que ser un uso más responsable. Pero tenemos que abrir otro episodio muy importante en materia de tratamiento del agua, que son las aguas recicladas, que nos pueden servir para llegar jardines, que nos pueden de la de los de las ciudades sin tener que recurrir al agua potable, o nos puede servir también para los riegos, para riego, para para el campo. En definitiva, estamos abordando una revolución en el ciclo integral del agua. Yo creo que las políticas de agua que se han hecho hasta aquí no han sido las más afortunadas y tenemos que ser ya muy previsores en creernos la sostenibilidad, creernos el cambio climático. Y abordar esas inversiones como de manera prioritaria todas las Administraciones Públicas, incluidas la Unión Europea, que tiene que incorporar un Comisario que sepa de agua. El norte tiene agua de Europa, pero el sur no tiene, como comentaba Juanma Moreno, y necesitamos un Comisario que tenga un plan hidráulico para la zona sur de Europa y necesitamos una Unión Europea que en los presupuestos de la Unión Europea incluya financiación para grandes obras hidráulicas. Porque es una de las grandes tareas estructurales que tenemos en la Andalucía."

"Necesitamos más capacidad energética en la provincia de Córdoba, sobre todo en la zona norte y también en la zona sur, y para eso vamos a intentar presionar al Gobierno para que amplíe la capacidad energética de la provincia de Córdoba, porque estamos en una situación muy importante en cuanto a la captación de grandes inversiones en la provincia de Córdoba, ya sea por acciones logísticas, ya sea por lo que va a suponer la industria auxiliar.

¿Y que trae todo lo que es el motor de defensa en Europa?

"Los criterios de defensa son completamente distintos. Yo estuve hace dos semanas y media en Francia, en París, en la Feria Internacional de Defensa. Aquí se abre una expectativa muy grande y yo creo que Córdoba ahora mismo, con la base militar, tiene una oportunidad histórica, que si tiene agua, si tiene luz y si tiene conectividad física y digital, que es muy importante también para los pequeños pueblos, pues tendremos y estaremos hablando de una oportunidades muy grandes para la provincia de Córdoba en materia de empleo. De progreso y de Industria, porque tenemos que ensanchar. Y esto es una oportunidad magnífica para ensanchar la base tecnológica de nuestra actividad económica."

Necesitamos también para el norte de la provincia esa conexión por carretera.

"Sin duda, eso es otra gran lucha que queda pendiente. Si queremos competir en igualdad de condiciones con otros territorios, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos mucho talento. Hay mucho talento en en la agroindustria, en la ganadería, en la zona norte. Tenemos una empresa que es emblemática en la provincia, que COVAP, que es una empresa europea de primer nivel y necesita energía y está haciendo muy buena labor. Si te vas a Guadiato, necesita otra oportunidad, esa cuenca minera. Yo creo que no administramos bien los recursos, los Fondos MINER. Vamos a revitalizar la escuela de de mina, porque hay 400 ingenieros, posibles ingenieros e ingenieras que tenemos que darle salida y como no, los grandes corredores. Yo hablaba de conectividad, agua, luz y conectividad física. Los grandes corredores, Córdoba, Granada, Badajoz. Eso es clave y esa nacional 462 se tiene que hacer porque para un déficit que tienen los ozono norte, que tiene también la zona sur con la conexión de Granada, que necesitamos con urgencia, no, ahí los últimos datos que tenemos son unos son buenos. El Gobierno lo ha metido en un cajón, pero hay que sacarlo del cajón y ponerlo cuanto antes en marcha."

"Y yo creo que es muy importante la conectividad de los grandes corredores, lo pide la zona norte y también es necesario para zona sur y, aquí en Córdoba, la Ronda Poniente. Porque sino, vamos a estrangular la ciudad por la zona del Higuerón y ahí tenemos que tener con lo con lo que se ha evolucionado en los últimos años de José María Bellido, que yo fui delegado de urbanismo, necesita tener una ronda, una salida rápida a un gran corredor y la ronda poniente, que ya parece ser que hay un principio de acuerdo tanto de la Junta de Andalucía como el Gobierno de España. Se tiene que hacer con urgencia, porque sino estrangulamos el desarrollo de Córdoba."

¿Qué otros retos para la provincia tiene entre manos?

"La conectividad es fundamental. Tenemos mucho talento, pero los nuestros tienenque tener las mismas herramientas para competir con el mundo entero. Tenemos muy buenos empresarios, tenemos una capacidad muy grande de hacer cosas, de aprender. Así que aquí hay mucha gente buena y con mucho talento, pero tienen que tener las mismas herramientas, para eso es muy importante acelerar todos los procesos. Por ejemplo, hemos tenido una oportunidad muy grande en la zona de Guadiato y ha desistido la empresa por no tener capacidad energética. La clave es conectar, o sea, están hablando mucho de los nómadas digitales. Nosotros tenemos un sistema de Ciudades Medias que tiene que garantizar servicios básicos de calidad y extender esa red para pueblos pequeños, aldeas, que tienen una calidad de vida porque son admiradas por todo el mundo entero, pero la tenemos que conectar. Si no están conectadas, estamos condenándola al abismo. Y esa es mi obsesión por la digitalización de las zonas rurales. "

¿Es muy difícil pelear contra la despoblación?

"Muy difícil. El desafío de la de la Andalucía o de la España vaciada. Pero tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos infraestructura. El otro día tuve una reunión con Telefónica, la fibra óptica llega a sitios que no llegan en muchos sitios de Europa. Y eso es muy importante y eso es lo que nos puede fijar mucha gente a sus a su territorio y a su población."

¿Hoy se celebra Junta de Gobierno provincial en la Diputación, cuáles son los temas más importantes que se aprueban?

"Ya sacamos adelante el tema del cheque bebé para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Ese cheque bebé va a seguir en nuestro mandato porque es una forma también de consolidar, de darle un empujón a todas esas familias que deciden quedarse en el pueblo. Y, por otra parte, vamos a firmar un protocolo con la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, con la Consejería de Hacienda, para intentar a través de de una entidad financiera, llevar cajeros automáticos a aquellos pueblecitos pequeñitos tengan conexión con sus bancos. Y yo creo que son una muy buena noticia el llevar cajero automático a todos los pueblos pequeñitos que no tengan entidades financieras porque entendían que su estrategia, era retirar la oficina."

¿Qué balance le gustaría hacer a Salvador fuentes?

"Una Diputación muy moderna, muy eficaz, muy dinámica, que se que sea capaz de estar a la altura de las circunstancias. Porque la clave de la Diputación son las economías de escala. Nosotros podemos dar servicio a los más chicos, chicos, chicos. ¿Si somos capaces de incorporar también la presencia? Grande tema de basura, el tema de agua, el tema de bomberos, el tema de recaudación. Para eso está la Diputación. y somos capaces también a través de una mejora de 2500 km de carretera. Por lo que comentábamos antes de la infraestructura, tenemos que conectar nuestras carreteras provinciales, carreteras y caminos. Yo no voy a perderme en un debate de camino carretera, si hay un camino que nos puede llevar a una cooperativa, un camino que lleva a un ambulatorio, un camino que lleva a un centro. Para mí, tan importante como una autopista, porque por ahí transitan cientos y cientos de personas. Si somos capaces de una red muy importante de seguir avanzando la digitalización, de seguir avanzando en los servicios de calidad, con empresas muy potentes y muy solventes a la hora de actuar, para mí sería una buena noticia. Y si a eso, le añadimos el progreso y que hayamos sido capaces de aprovechar las oportunidades que han pasado por delante nuestra. La base militar es fruto del consenso. De los agentes económicos y sociales, de todo Grupo político, Córdoba cuando quiere y se remanga. Si vamos a una provincia infinitamente mucho más moderna, más conectadas, que aproveche las oportunidades y que la gente cumpla su sueño en su tierra. Y que seamos un ejemplo de emprendimiento. Que abramos lo posible el tejido productivo a través del aprendizaje."