La importancia del agua para la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo

"No podemos entender la vida sin agua, somos un 60% y este valor cambia no en función de la edad, sino en función también de nuestra actividad y si hay alguna patología, pero básicamente somos un 60% agua. Ese agua cumple funciones tremendamente importantes en en nuestra fisiología. De hecho, el agua es el sustrato donde se producen cientos de reacciones químicas. Nuestra célula, y también sirve, sirve no solo como ese sustrato donde se producen las reacciones químicas, sino que también va a ser formar parte como elemento que subyace y que permite que se produzcan esas reacciones, de manera que el agua es fundamental para la vida, no solo para esas reacciones químicas, sino también para el control de otros procesos fisiológicos como algo que, como decía la semana pasada, y como ocurre ahora en verano con el calor, para la regulación de la temperatura"