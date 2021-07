Ayuntamiento de Priego de Córdoba

El concejal de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Priego, Pablo Ruiz, ha presentado los Cursos de Formación para la Capacitación Profesional del Sector del Comercio, Turismo y Hostelería en el Propio Establecimiento, enmarcada dentro de la operación “Plan de modernización, dinamización y promoción del comercio y el turismo en el Casco Histórico para el fomento de la actividad económica y el empleo”de la EDUSI, siendo cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER, en un 80% y el 20% restante por el Ayuntamiento de Priego.Según Ruiz, “en total serán cuatro cursos que suponen 16 acciones formativas de las que podrán beneficiarse 160 establecimientos y más de 200 profesionales del sector comercio, turismo y hostelería de nuestra localidad”

Dentro de este interesante programa formativo destaca:

-El Programa “Dinamiza tu Negocio en Redes Sociales” que consta de 9 píldoras formativas que abarcan desde Facebook (nivel básico y avanzado), Instagram (nivel básico y avanzado), Diseño para no diseñadores, Plan de Contenidos y Calendario Editorial, Creación y edición de vídeos, Tik Tok para empresas y Google My Busines. Estas acciones de 2 horas van dirigidas a 10 personas cada una.-Escaparatismo, Visual Merchandising y Neuromarketing, tiene una duración de 8 horas y se realiza en cada establecimiento, va dirigido a 40 participantes.-Especialización en AOVE, este curso gracias a la colaboración de la DO Priego de Córdoba con una participación máxima de 15 establecimientos que pueden inscribir a más de un participante cada uno, tiene una duración de 10 horas y se divide en dos grupos:o Dirigido a Tiendas Gormets y venta especializada

Dirigido a Hostelería y Restauración.-Inglés Atención al Público, en modalidad presencial, con 16 horas de duración, pueden participar 15 establecimientos y más de un profesional por empresa. Se divide en tres grupos o sectores de actividad: o Restaurantes o bares o Comercio y taxis o Hoteles y alojamientos rurales

Como ha señalado Ruiz “se trata de un programa formativo muy diverso y necesario para que nuestros comerciantes, hosteleros y profesionales del sector turismo, se adapten y obtengan conocimientos suficientes en áreas tan diversas como las redes sociales, el escaparatismo, nociones de inglés o algo tan cotidiano e importante en saber degustar y transmitir al cliente nuestro principal producto gastronómico, nuestro aceite de oliva virgen extra con Denominación Priego de Córdoba”Por último manifestó su agradecimiento a la Asociación del Centro Comercial Abierto ya que “son ellos quienes nos trasladan las necesidades diarias del sector y por esta razón intentamos poner todos nuestros recursos para satisfacer esta demanda”Las inscripciones (dirigidas únicamente a profesionales) se podrán realizar a través de un hipervínculo que aparece en el propio cartel en formato PDF o bien descargando el código QR que aparecen en los carteles a través de las redes sociales