Vuelven las movilizaciones a Navantia Puerto Real: "Estamos cansados de anuncios que no llevan a nada"

El Comité de Empresa de Navantia en Puerto Real volverá a movilizarse la semana que viene para reivindicar la esperada carga de trabajo para el astillero que no termina de verse efectiva en la localidad. Así lo ha notificado el Comité en una reunión con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, en el Consistorio donde han analizado conjuntamente la situación del sector.

Ambas partes han coincidido en reivindicar la carga de trabajo que se merece el sector: "Estamos hartos de anuncios que no llevan a nada", aseguran en un comunicado en referencia al Plan Industrial comprometido con los astilleros de la ciudad. El Comité de Empresa ha planteado la necesidad urgente de concreción definitiva del BAM IS a través de la firma de la Orden de Ejecución, de vital importancia para la carga de trabajo y para que se produzcan los aprovisionamientos de materiales y comienzo de los trabajos en talleres.

Sobre este asunto ya existen partidas comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado y, aseguran desde el Comité de Empresa que "no hay excusas para no realizar la firma". Además, reclaman el compromiso de la confirmación de la contratación de los 2 TLET al Astillero de Puerto Real. En este programa, la Ministra de Hacienda no aclaró ni confirmó en qué momento se va a contratar tras su visita a San Fernando.

Tanto Amaya como Marga Forné, presidenta del Comité de Empresa de Navantia Puerto Real, creen necesaria la ejecución inmediata de las obras y la concreción de los programas para Puerto Real. Los trabajadores han querido agradecer al Ayuntamiento de Puerto Real "su apoyo incondicional y su complicidad con el Comité en la demanda de las cargas de trabajo que necesita el Astillero".