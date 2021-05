Vox no va a reprobar a Beardo "porque no tiene efecto jurídico alguno"

Vox El Puerto no va a reprobar al alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en el pleno de reprobación al alcalde portuense que se celebrará este viernes a la una y cuarto del mediodía aunque no ha confirmado si se abstendrán. Lo ha anunciado Leocadia Benavente, concejala de Vox en la ciudad en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, donde ha dado un severo toque de atención al gobierno local ante lo que considera "exceso de soberbia" del Gobierno local en su relación con la oposición y con la ciudadanía. La formación no va a reprobar la labor del alcalde "porque no tiene efecto jurídico ninguno y legal". No obstante, desde su formación se va a plantear este pleno extraordinario como un Pleno del Estado de la Ciudad. "Beardo prometió lo que quería oír, pero una vez metido nada de lo prometido", denuncia Leocadia Benavente que achaca al alcalde portuense que "se esconda ante los problemas de la ciudad".

Parece que Beardo vive en una realidad virtual

Uno de los problemas que más preocupa a Benavente es la situación de la Policía Local, que denuncia la concejala sufre carencias importantes en el cuerpo policial y en la propia sede. "El verano pasado la policía no tenía coches para patrullar", denuncia la responsable política, que también recuerda que han llegado a no tener combustible o grúa municipal. "La Policía dio el do de pecho durante la pandemia pero el Gobierno local no ha sabido recompensarlo", resalta Leocadia Benavente que apunta a los mandos policiales "que cree que han contribuido al malestar". "Este año necesitamos más que nunca que la policía funcione", reclama Benavente que pide al alcalde que "de la cara" ante este y otros problemas y se siente con las personas "que están diciendo que hay cosas que no funciona". La concejala de Vox ha reclamado que el Gobierno y el alcalde "retomen" la conexión con el ciudadano y que "no ninguneen a la oposición".