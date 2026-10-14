Viamed San Fernando cumple su primer mes ofreciendo Atención Médica 24 horas

La Clínica Viamed San Fernando cumple su primer mes desde la puesta en marcha de su servicio de Atención Médica 24 horas, una de las principales novedades de la ampliación del centro y un importante paso en su apuesta por ofrecer una asistencia sanitaria más completa y cercana a los vecinos de la ciudad.

Desde el pasado 14 de septiembre, los isleños disponen de atención médica durante las 24 horas del día, los 365 días del año y sin necesidad de cita previa. Un servicio que permite acudir a la clínica cuando surge un problema de salud que requiere valoración médica, independientemente de que sea de día, de noche, entre semana o durante el fin de semana.

Una dolencia que aparece un sábado por la tarde, un malestar que empeora durante la noche o un problema de salud que necesita valoración un domingo no tienen por qué esperar al siguiente día laborable. Con este servicio, Viamed San Fernando ofrece una alternativa asistencial para quienes necesitan ser atendidos fuera del horario habitual de las consultas médicas. La Atención Médica 24 horas cuenta con profesionales de medicina y enfermería y se integra dentro de la actividad asistencial de la clínica, que dispone de casi una treintena de especialidades médicas, entre ellas traumatología, cardiología, medicina interna y urología, además de resonancia magnética de 1,5 teslas y otros servicios diagnósticos.

Atención también para lesionados de tráfico

El servicio de Atención Médica 24 horas permite, además, ofrecer una primera valoración a personas que han sufrido un accidente de tráfico y necesitan asistencia sanitaria. Estos pacientes pueden continuar posteriormente su proceso asistencial a través de la Unidad de Atención a Lesionados de Tráfico de Viamed, con acceso a especialistas, pruebas diagnósticas y tratamientos de rehabilitación, según sus necesidades.

Una clínica que sigue creciendo en San Fernando

La puesta en marcha de la Atención Médica 24 horas forma parte del proceso de ampliación y transformación que está experimentando la Clínica Viamed San Fernando desde su apertura en 2024.

Situada en la avenida Reyes Católicos, la clínica ha reforzado su capacidad asistencial con nuevos servicios, entre los que destacan la resonancia magnética y el bloque quirúrgico avanzado. Además, cuenta con el respaldo del Hospital Viamed Bahía de Cádiz, en Chiclana, para aquellos pacientes que precisan recursos hospitalarios.

Con esta nueva etapa, Viamed continúa ampliando su presencia en San Fernando con el propósito de facilitar el acceso a la atención sanitaria y ofrecer a los isleños una respuesta cada vez más completa, también cuando necesitan asistencia fuera del horario habitual.