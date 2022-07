El Tribunal de Recursos Contractuales de Diputación paraliza de nuevo el contrato de limpieza de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha reclamado “responsabilidad y celeridad” al Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación tras recibir en el día de hoy una resolución en la que informa de que, tras el recurso presentado por Cointer el pasado 23 de junio, paraliza nuevamente el proceso de adjudicación del contrato de limpieza. El Equipo de Gobierno, que enviará “entre hoy y mañana” la información requerida por el Tribunal de Recursos Contractuales, pide a este órgano que sea consciente de la importancia que tiene este pliego para la ciudad y que, por tanto, “resuelva antes de que acabe el mes de julio” teniendo en cuenta que agosto es inhábil para la Administración. Cabe recordar que tras la renuncia de la empresa Acciona al contrato de limpieza viaria y recogida de residuos en el término municipal de Cádiz, el Pleno celebrado el pasado 24 de junio aprobó requerir la documentación previa a la adjudicación a Valoriza, por ser la siguiente clasificada en el procedimiento. A día de hoy, Valoriza ha presentado la documentación al Ayuntamiento y estaba prevista la convocatoria de la Mesa de Contratación para proceder a la adjudicación.

Se da la circunstancia de que Cointer presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación el 23 de junio, lo cual no fue notificado al Ayuntamiento hasta el 28 de junio por el tribunal, que requería una serie de documentación ante el nuevo informe de peritaje presentado por Cointer, pero sin pronunciamiento alguno sobre la paralización o no del procedimiento. Para atender a la solicitud del Tribunal, el Ayuntamiento ha elaborado un informe desde Contratación y otro desde el área de Medio Ambiente, el cual se ha finalizado en el día de hoy y que se remitirá al órgano de la Diputación “entre hoy y mañana”. Sin embargo, el Ayuntamiento ha recibido esta misma mañana una resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación en la que “informa de que paraliza el procedimiento, sin hacer ninguna referencia más”. Llegados a este punto y teniendo en cuenta que la documentación requerida al Ayuntamiento estará en poder de la Diputación “mañana a más tardar”, el Equipo de Gobierno pide al Tribunal “responsabilidad con Cádiz y celeridad a la hora de responder”, ya que “la ciudad no puede permitirse el lujo de que vuelvan a tardar seis meses en contestar y dilatar aún más un procedimiento complejo y farragoso que tiene que finalizar ya con la adjudicación del contrato lo antes posible”. Por ello, ha insistido en reclamar que la contestación se produzca “antes de que finalice el mes de julio”.