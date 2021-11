Teresa Rodríguez: "Cádiz es un cementerio industrial"

LEER MÁS Altercados y retenciones en la primera jornada de huelga del metal en Cádiz

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, cree que Cádiz puede aspirar a ser una potencia industrial pero asegura que "en Madrid sólo nos ven como su hostelería". La huelga del metal protagonizará la actualidad política y social en la Bahía de Cádiz, y en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Rodríguez ha querido solidarizarse con los trabajadores y las trabajadoras que hoy se han manifestado en diversos puntos de la comarca.

Las huelgas en Cádiz no son nuevas, recuerda la diputada andaluza: "Eso de cruzar el puente y seguir viendo naves vacías...eso tenía que saltar por algún lado", reseña Rodríguez que defiende a los trabajadores y a las trabajadoras del metal gaditano que piden mejoras en sus condiciones laborales. "Hicimos el puente nuevo para que no hubieran atascos en el puente Carranza y ahora hay tráfico fluido porque no hay trabajo", lamenta Teresa Rodríguez.

"Nos ven como la hostelería, el taxi y poco más"

La parlamentaria andaluza cree que el problema de la industria está enraizado y que está entrelazado a día de hoy con la denominada turistificación de Cádiz: "No podemos depender tan solo del turismo porque nos convierte en una economía tremendamente débil", defiende la portavoz que señala a las personas que se han tenido que ir del sector del metal y entrar en el sector servicios por el progresivo cierre de empresas en la comarca. La portavoz de Adelante Andalucía reclama una política industrial coherente con los nuevos rectos, políticas activas que tengan como referente circuitos más cortos y a la transición ecológica: "No puede ser que dependamos del sector del turismo tan solamente, pero yo veo al PP y a Juanma Moreno y creo que solo ven la hostelería", denuncia la portavoz.

Rodríguez se ha referido también a Airbus como el gran fracaso de la política andaluza. Cree que el cierre de Airbus es político y se explica, asegura Rodríguez, por la apuesta de la compañía por la planta de Getafe mientras planifican "el desmantelamiento de Puerto Real". "La planta de Puerto Real es la única de Europa que cierra y va a cerrar cuando va a haber un rebote de trabajo por la recuperación", denuncia Rodríguez haciendo autocrítica sobre la labor de los políticos andaluces, incluyendo a su formación, Adelante Andalucía.