Rota volverá a ser la meca de la pizza en marzo: vuelve el Festival de la Pizza

Rota volverá a ser un año más la meca de la pizza con la celebración del Festival de la Pizza de la ciudad entre los días 14 y 17 de marzo. Así, los amantes del queso fundido y del peperonni, entre otras variantes, podrán visitar la ciudad y disfrutar de la oferta gastronómica de siete pizzerías que van a exponer sus delicadas obras de arte en el Boulevard Bahía de Cádiz.

El cocinero Enrique Sánchez será el padrino de esta edición en la que participarán la pizzería Gallego, Pizzería 'Villa de Rota', Parra's, Slice of New York, Pizzería 'La palma', Domino's Pizza y The Pizza Spot además de las dos heladerías artesanales de Rota: ‘Margarita la Fresca’ y ‘La Fábrica de Oli’. La artista roteña Rocío Ruiz abrirá la fiesta el jueves 14 que cerrará la Academia Andante el domingo por la tarde.