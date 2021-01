Romero reclama 'certidumbre' a la Junta sobre la variación "drástica" de los datos de incidencia de Covid

El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de San Fernando, Fran Romero, ha calificado de “escandaloso” el "baile de cifras" sobre la tasa de incidencia de la Covid-19 en la ciudad que en sólo un día se ha disparado en más de 350 puntos alcanzando 1246,6 casos por cada cien mil habitantes por lo que, si todo sigue así, deberá cerrar este sábado el comercio no esencial.

Romero considera que "es evidente que las pruebas PCR no se están resolviendo con la celeridad necesaria y que la saturación sanitaria debe estar afectando a unos laboratorios de microbiología que funcionan muy por encima de sus capacidades". “Con unas oscilaciones de datos tan bruscas es imposible que el ciudadano de a pie se haga una composición de lugar fiel a la realidad", asegura el portavoz andalucista que cree que estas fluctuaciones no ayudan a visibilizar cuán grave es la situación.

Asegura Romero que los comerciantes estarían dispuestos a asumir el cierre del comercio no esencial "desde la resignación y la responsabilidad", pero cree que la situación cambie drásticamente "de un día para otro y sin dejar margen de planificación" no es una buena noticia. El portavoz de Andalucía por Sí cree que es necesaria certidumbre en los datos y que se tomen las medidas necesarias con carácter urgente. "La Isla no puede esperar más, porque la pandemia tiene unos tiempos muy distintos a los de nuestras administraciones”, finaliza el líder de AxSí.