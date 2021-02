Podemos exige soluciones definitivas para una familia realojada y separada tras un desalojo

Podemos San Fernando ha reclamado al Gobierno local una solución “inmediata y urgente” para la familia desalojada de una vivienda el pasado 26 de enero y que vive desde entonces en su coche. Esta familia tiene tres hijos menores están acogidos en casas de diferentes familiares. Ana Rojas, portavoz de la formación, ha criticado que, a pesar de las advertencias al gobierno local sobre la situación, no le han dado ninguna solución permanente a esta familia, y que estas son las

consecuencias de no priorizar el gasto social, lo problemas sociales ni la vivienda pública.

La familia anunció en redes sociales que el Ayuntamiento les había facilitado dos plazas en el albergue municipal la noche del viernes después de pasar días en su coche –“y tras las presiones de estas redes sociales y la ciudadanía”-, pero Rojas y la propia pareja insisten en que esta no es la solución porque la familia vuelve a estar separada. Rojas señala que “la pareja no puede permanecer en el mismo espacio por el propio reglamento del albergue y los menores no pueden convivir con sus padres”, aunque la concejala de Políticas Sociales y Salud, Virginia Barrera, considere que sí se les ha dado “respuesta y solución” a las necesidades que tenía la familia.

Así, la portavoz reclama el aumento del gasto social como base esencial para sostener y dar asistencia a las familias más vulnerables, además de las políticas a favor de la vivienda pública que facilitarían los alquileres sociales. Negociar estos alquileres sociales con entidades bancarias propietarias de cientos de viviendas vacías en San Fernando –“con quien sí se negocian préstamos bancarios” pagándose altos intereses con dinero público- y también con propietarios particulares facilitaría el acceso a la vivienda especialmente en una ciudad en la que el parque de vivienda pública es escaso y no abarca toda la demanda, dificultando aún más que las familias vulnerables y en serios problemas económicos puedan encontrar una casa.

Rojas ha señalado que para la próxima semana hay otro desalojo previsto, por lo que se hace vital iniciar cuanto antes todas las medidas “para seguir evitando que más familias se vean en la calle”, y que se aceleren todos trámites para dar cobertura cuanto antes a las personas que lo necesiten, evitando semanas de espera de resolución de los casos y de acceso a las ayudas.