El pleno de Cádiz aprueba una declaración donde se rechazan los viajes organizados para el Carnaval con el incentivo del botellón

Los tres grupos políticos representados en el arco plenario, Partido Popular, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, han presentado conjuntamente una declaración institucional que ha sido aprobada en el pleno municipal de este mes de enero por la que el Ayuntamiento manifiesta su rechazo a la organización de viajes al Carnaval en los que el principal incentivo sea el consumo del alcohol y la práctica del botellón.

Los tres grupos argumentan que se está desvirtuando el verdadero sentido de la fiesta, solicitando a las empresas organizadoras que no utilicen como reclamo la entrega de botellas de alcohol y su consumo irresponsable como objetivo. En esta declaración se solicita a su vez a las principales agencias de viaje y empresas de transporte de Andalucía que no colaboren con aquellas empresas organizadoras de viajes que usen como reclamo la entrega de bebidas alcohólicas a sus clientes y no el disfrute de una fiesta como el Carnaval de Cádiz.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través de una campaña informativa, distribuida tanto por redes sociales como por las oficinas de turismo, instará a que se ponga de manifiesto las principales características de la fiesta, el respeto, la convivencia y todos sus atractivos, entre los que no se encuentra un turismo de borrachera y las iniciativas que la amparan.