Peinado no descarta volver a la primera línea de la política de Puerto Real tras su absolución del caso de los Aceites

La ex alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ha querido agradecer en rueda de prensa las muestras de cariño que ha recibido tras la sentencia de la justicia que la absuelve del presunto delito de prevaricación en el conocido caso de los Aceites. Un proceso judicial que comenzó hace siete años y que tuvo un punto de inflexión en 2018 cuando la también por entonces diputada provincial anunciaba su dimisión de todos los cargos públicos tras conocerse la sentencia.

Ahora, la que fuera líder del extinto Partido Andalucista no descarta su vuelta a la política activa. El actual coordinador local de Andalucía por Sí en la ciudad, Alfredo Fernández, ha anunciado un proceso interno de 'reflexión' en el mes de enero donde "decidirán el futuro del partido". "Nunca he dejado la política", reseñaba la ex alcaldesa que ha asegurado que está a servicio del partido y de Fernández.

"Ahora podemos callar bocas"

Peinado ha analizado la sentencia absolutoria acompañada de dos de los ex concejales de su gobierno también involucrados en este proceso: Jesús Plaza y Manuel Izco. Peinado ha reseñado la "mala fe" con la que la acusación actuó a su juicio contra el equipo de gobierno leyendo pasajes literales de la sentencia y de varios momentos clave de estos años. Se refería sin referirse a Equo, acusación particular de este proceso judicial. Pese a ello, Maribel Peinado ha asegurado que no tiene rencor ni tiene intención de abrir un debate público. "Hoy por fin se ha hecho justicia", reseña la ex alcaldesa.