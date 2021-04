La Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui saldrá el 20 de mayo desde Cádiz

El alcalde de Cádiz, José María González, ha presentado hoy la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, una iniciativa que nace para reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo saharaui y, de esta forma, concienciar a los diferentes grupos políticos y, sobre todo, a la ciudadanía de la situación de emergencia que vive la población saharaui, que lleva 45 años buscando la paz y se ha visto obligado a ejercer nuevamente la legítima defensa ante la agresión bélica de las fuerzas armadas marroquíes el pasado mes de noviembre.

González ha anunciado esta iniciativa -que partirá desde la capital gaditana hacia Madrid el próximo 20 de mayo- en compañía del concejal de Memoria Democrática, Martín Vila; de la presidenta de la Asociación Cádiz Saharauia, Gema Martín; y del responsable de Cooperación y Acción Política – Al Huriya, Federación de Asociaciones de Cádiz, Manu Basallote.

“En el Sáhara Occidental se vulneran los Derechos Humanos cada día, cada hora y cada minuto. La injusticia contra este pueblo no es ya que dure demasiado en el tiempo. No es ya que se extienda entre varias generaciones es que, además, cada vez se recrudece más. A cada momento se hace más irrespirable. El Sáhara sufrió primero la ocupación del Estado español, luego el abandono, y ahora la vulneración de los Derechos Humanos por el Gobierno de Marruecos ante el silencio cómplice de Europa. Y nosotros y nosotras no vamos a mirar para otro lado, ni callarnos, ni dejar de denunciarlo”, ha expresado al inicio de su intervención el primer edil.