El jurado del COAC 2022 vuelve a la carga con un informe sobre el concurso exento de autocrítica

Desde que finalizó el concurso de 2022, el pasado 3 de junio, la polémica que ha rodeado al propio certamen no ha parado de crecer en lugar de ir menguando y olvidándose con el paso de los días. El propio jurado del concurso se ha asegurado de ello: manifestaciones inoportunas, exceso de protagonismo, justificaciones innecesarias y vacías de argumentos, menciones interesadas a según qué artículos y opiniones sesgados y partidistas... y ahora, un mes después, un informe de 21 páginas que han adornado como de incidencias del COAC 2022, cuando realmente se trata de más justificaciones, un ejercicio de echar balones fuera y de no asumir ninguna responsabilidad de todas las que podrían y deberían tras su desafortunado paso por el concurso. Un texto en el que no se encuentra ni un atisbo de autocrítica, algo que, posiblemente, hubiera hecho que al menos parte del público hubiera empatizado de alguna manera con ellos.

El que es considerado por la mayoría de carnavaleros y aficionados como el peor jurado de la historia (no por el resultado final sino por los procedimientos y las formas que han llevado a cabo durante el concurso, además de los episodios esperpénticos que han tenido lugar) sigue a la carga en lugar de correr un tupido velo y dejar de hacerle daño al carnaval. Una opinión recurrente desde la redacción de este informe es que se podría reducir bastante su extensión. Bastaría casi con una sola frase: "Informe de fallos detectados en el COAC 2022 y cosas a mejorar: el propio jurado".

Os dejamos el informe completo.

Informe Jurado COAC 2022