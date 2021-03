La Junta prevé que la obra del colegio del Río San Pedro comience en abril

La Junta de Andalucía estima que en abril pueda comenzar el arreglo de la instalación eléctrica del colegio público de la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real. Es el compromiso alcanzado por las asociaciones de madres y padres reunidas hoy en la delegación de Educación de Cádiz protestando, además de por la reivindicación histórica de este centro puertorrealeño, por el cierre de líneas en varios centros de Cádiz y Puerto Real.

Ha sido el propio delegado provincial de Educación, Miguel Andréu, quién ha recibido a representantes de los centros puertorrealeños para explicarles el problema existente: la Junta esgrime que la empresa que tiene concedido el proyecto no lo ha presentado ante la Agencia Pública de Educación, encargada de homologar cualquier obra que se realice en cualquier centro educativo de Andalucía.

El compromiso es firme

El compromiso con la obra es firme. Según fuentes de la Junta de Andalucía, en el caso de que la empresa no entregase a tiempo el proyecto, el acuerdo marco permite agilizar los trámites para iniciar esta obra lo antes posible. Milagros García, presidenta del Ampa del Río San Pedro, cree que es una buena noticia y valora positivamente el compromiso de la Junta a seguir de cerca las obras. García señala que Andréu les ha confirmado que si la obra no se ejecuta podrán sancionar a la empresa por no realizar el proyecto.