JUCIL pide a las autoridades competentes protección para los agentes de la Guardia Civil para evitar agresiones como la de Chiclana

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, se quiere personar como acusación particular en el juicio que se siga contra el autor de lesiones a nueve guardias civiles en la localidad de Chiclana de la Frontera. Así lo ha confirmado el secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal, en Onda Cero Cádiz tras la agresión que ha tenido lugar en Chiclana de la Frontera.

Hay seis guardias civiles de baja médica por las agresiones. Leal asegura que es una circunstancia cada vez más habitual para los agentes. El secretario de comunicación de JUCIL cree que las autoridades competentes deben implicarse más en la seguridad de los trabajadores públicos. Agustín Leal ha asegurado que es una situación evitable porque no hay un protocolo sobre como debe actuarse ante la violencia contra los agentes: "la ausencia de pistolas eléctricas tipo 'táser' que ayuden al control de la situación y no disponer de fundas antihurto en las pistolas nos sitúan en una profesión de riesgo que no tiene reconocida esta condición", remata el secretario de Comunicación de Jucil.