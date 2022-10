Juan Carlos Sanz dejará Vox cuando termine el mandato: "Han prostituido el proyecto: no quieren gente válida sino sumisa"

Juan Carlos Sanz no es un concejal a uso en VOX: fue uno de los primeros líderes de la formación que lidera Santiago Abascal en Cádiz y fue cabeza de lista de VOX a la alcaldía de El Puerto de Santa María. Desde que fue relevado del liderazgo del partido y sustituido por una comisión gestora, no era un secreto que quería marcharse de la formación y así lo expresó hace un año. No ha sido hasta ahora, cuando en una entrevista en el medio digital El Puerto Actualidad, ha cargado con dureza contra la cúpula del partido acusándoles de falta de democracia interna.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Sanz ha refrendado estas acusaciones y ha asegurado que todavía no le han llamado tras estas acusaciones para devolver el acta: "Me siento defraudado con el partido", denuncia el concejal. No es la primera salida sonada en la comarca: concejales en toda la provincia han abandonado la formación con un discurso único, el de "sentirse apartados". Sanz pone fecha a esto: tras las elecciones municipales de 2018, "cuando vieron resultados", comenzaron a sumarse, asegura, al proyecto. "Se están dedicando a meter a gente que no cumplen ni con valores ni con principios y toda la gente que ha trabajado para levantar el partido ha sido apartada", denuncia Sanz.

La relación con Leocadia Benavente es "excelente"

La relación con su compañera de 'bancada', la concejal Leocadia Benavente, es "excelente", defiende Sanz. "Es una persona que me ha enseñado mucho", pone de relieve el concejal. Pero no es igual con las escenas superiores de su partido: "Se suponía que íbamos a trabajar para la provincia pero nos pusieron a trabajar para ellos: no los conocen", denuncia que acusa a la actual dirección provincial de ser elegida en unas elecciones "amañadas". "No quiero trabajar con ellos", denuncia acusando a la formación de "prostituir" el proyecto del partido a base de poner gente "servil" modificando los estatutos "dando poder absoluto al poder nacional": "Hay una persona que tienen puesta de organización que él es el que te indica a quién tienes que poner en las localidades y si no le haces caso, te puede cesar", denuncia. Sobre su relación con Manuel Gavira, denuncia Sanz que "es nula". "Me llevaba bien con él y cuando salió, se transformó", asegura Sanz que denuncia que "fue él el que nos obligó a dimitir".