Juan Antonio, uno de los acampados en Airbus Puerto Real: "Esto no se ha acabado"

Hay escepticismo entre parte de la plantilla de Airbus Puerto Real en torno a las noticias que aseguraban que la planta que la multinacional europea tiene en la ciudad no iba a cerrar. Desde el anuncio del Consejo Director Europeo, 12 personas mantienen una acampada a la puerta de la factoría para visibilizar que la empresa no habría desestimado los planes de cierre.

Uno de los empleados acampados es Juan Antonio Guerrero, miembro del comité de empresa de la factoría por el sindicato CGT, y no se explica cómo en factorías como Getafe se hacen horas extras mientras que en Puerto Real "además de tener un 50% de ERTE, no nos traigan carga de trabajo". "Que no dijera nada no quiere decir que se haya arreglado el conflicto", asegura Guerrero que sostiene que siguen con los planes de reestructuración de las plantas españolas. "Vamos a seguir luchando mientras no nos garanticen carga de trabajo", reclama este trabajador que pide una redistribución de carga de trabajo en todas las plantas del país.

Hay tres trabajadores investigados por desorden público

Tras las protestas ocurridas este pasado miércoles 14 de abril contra el cierre de la factoría, la Policía detuvo a tres sindicalistas de CGT por desórdenes públicos este pasado día 19. Esta tarde mantendrán una reunión con el gabinete jurídico de CGT: la instrucción continúa su marcha tras quedar en libertad después de acogerse a su derecho de no declarar en la comisaría.