José Mari: "El equipo da señales de que está vivo"

Más de media temporada parado después de una lesión en el Trofeo Carranza. Seis meses alejado de los terrenos de juego. Medio año peleando en solitario, con la ayuda del equipo médico, por volver cuanto antes a ayudar al equipo. Es la situación de José Mari Martín-Bejarano, capitán del Cádiz CF que, por fin, el pasado fin de semana pudo reaparecer y disputar los primeros minutos del curso frente al Getafe. Hoy ha pasado por los micrófonos de Onda Deportiva Cádiz, en Onda Cero.

Para el centrocampista gaditano "fue uno de los partidos más emotivos de mi carrera. He tenido lesiones graves, sobre todo en los últimos tiempos, pero esto ha sido totalmente distinto. La incertidumbre de una lesión muscular grave que en un principio parecía que no lo era tanto, y luego cuando parecía que estaba recuperado se volvió a abrir. El hecho de no saber si va cicatrizar bien y de cuánto tiempo va a durar. Todo eso unido a la situación del equipo, que no estábamos bien. Y uno se mete ese presión de querer estar y ayudar. No fueron tiempos buenos. Sabía que cuando me tocase volver me iba a emocionar".

En las últimas semanas el Cádiz no está teniendo suerte con los arbitrajes. El capitán amarillo ha reconocido que "cuando pasan las cosas te duelen. Lo de Mallorca nos dolió, lo del Celta se pudo chafar el partido pero Conan lo evitó y lo del otro día contra el Getafe es verdad que se puede pitar. Al final sabemos que estas cosas pueden pasar pero hay que quedarse con lo positivo, y es que en las últimas jornadas sólo nos han marcado de penalti, el equipo está haciendo las cosas bien. Tenemos que limitar las jugadas en el área para limitar las opciones de que nos puedan pitar penalti".

Ha sido una época de cambios en el Cádiz. Seguramente el más importante, el relevo en el banquillo tras el cese de Álvaro Cervera. José Mari ha sido pieza fundamental y la extensión sobre el campo del anterior entrenador. En este sentido, ha explicado que "la salida de Cervera me pilló con COVID y obviamente no pude despedirme de él en persona. Yo creo que no hacen falta muchas palabras para saber lo que pienso yo, Cervera ha sido mi entrenador, me ha dado su confianza y creo que se la he devuelto con trabajo, sacrificio y creyendo en lo que él exponía. He sido muy honrado con él y su cuerpo técnico desde el primer momento hasta el último y lo sigo siendo. Lo que no hay que buscar es una polémica innecesaria porque no la hay. Ahora tenemos otro entrenador y lo que debe de hacer cualquier futbolista de cualquier equipo del mundo es ponerse manos a la obra para ayudarlo y para que su idea cale dentro del vestuario, y es lo que hago yo como capitán y como un miembro más".

A pesar de ello ha reconocido que "raro es, porque es un cambio después de mucho tiempo, es lógico que se necesite un período de adaptación. Pero desde que llegó Sergio había que ponerse manos a la obra para que su trabajo saliera adelante porque estamos en una situación complicada y perder tiempo es perjudicarnos a nosotros mismos. ¿Difícil? Es obvio que es mucho tiempo y que a Álvaro se le tiene cariño pero como dijo él quiere lo mejor para nosotros y si hablásemos con él nos diría que apretásemos y que sacáramos la situación adelante lo antes posible".

Sobre el futuro, José Mari ha dejado claro que lo importante es ganar en Granada y no mirar más allá. Ha destacado que "el equipo te da señas de que está vivo".