Javier Ruiz Arana sobre el "acuerdo" de la candidatura única del PSOE de Cádiz: "No se puede romper un acuerdo que no existe"

Javier Ruiz Arana ha desmentido que hubiera un acuerdo de una candidatura única para liderar el PSOE de Cádiz y ha censurado las declaraciones del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, de romper la unidad en el partido de cara al Congreso que elegirá al nuevo líder de los socialistas gaditanos el próximo diciembre.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el regidor roteño ha expresado que "si hubiera una candidatura única o un acuerdo él no habría dado el paso" de presentar una para liderar el PSOE de Cádiz. Ruiz Arana sí ha reconocido una reunión celebrada este pasado viernes pero ha rechazado que se llegara a un acuerdo entre las partes.

"Que nadie dude que si hubiera un acuerdo ahí estaría Javier Ruiz Arana"

El candidato a liderar el PSOE gaditano cree que comenzar con descalificaciones la campaña "no es un buen comienzo": "Si hubiera un sentir de que ese es el proyecto que a nadie le quepa duda de que ahí estaría Javier Ruiz Arana", asegura el candidato que rechaza que se hable de ruptura y de agrupaciones y caras. Ruiz Arana ha asegurado que no va a volver entrar en descalificaciones y acusaciones ya que "los militantes no quieren volver a pasar por este proceso de disputas y discusiones en la opinión pública". "No tiene sentido mi candidatura si hubiera un acuerdo", defiende Javier Ruiz Arana que reitera su disposición para hablar y para conversar sobre el futuro del PSOE de Cádiz.