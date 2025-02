Jaime Armario anuncia que se presentará a las primarias del PSOE de Cádiz

Finalmente Jaime Armario será quién se enfrente a Juan Carlos Ruiz Boix en las primarias del. PSOE gaditano que se celebrarán en el mes de marzo, previo al congreso provincial del 5 de abril. Así, habrá lista alternativa a la del actual secretario general del PSOE gaditano en estas elecciones.

Así, el ex diputado provincial será quién lidere la lista alternativa al sanroqueño. Cádiz será una de las provincias donde habrá dos listas en las primarias y romperá el llamado a la unidad de la secretaria general del PSOE andaluz y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Recuperar la ilusión"

En una carta enviada a la militancia, asegura que no es un proyecto personalista y que esta candidatura es producto de un largo proceso de escucha en las diferentes agrupaciones provinciales. Dice que el PSOE necesita un nuevo liderazgo pegado a la provincia de Cádiz "que lo haga con dedicación plena". "La unidad no se proclama sino que se practica", asegura diciendo que seguirá el mandato de María Jesús Montero intentando conformar una dirección que recoja todas las sensibilidades.

Comunicado íntegro

Queridos compañeros y compañeras del PSOE de Cádiz.

Me dirijo a todos vosotros a través de este comunicado con la misma cercanía y compromiso con los que he trabajado siempre en nuestro partido. Tras muchos meses de reflexión, propiciada por una escucha activa con militantes y agrupaciones de cada rincón de nuestra provincia, he decidido anunciar que presentaré mi candidatura a la Secretaría General del PSOE de Cádiz. Lo hago hoy, respetando los tiempos de nuestro partido, una vez que el Comité Provincial aprobara ayer el calendario de este proceso interno que hemos iniciado para renovar la dirección provincial de nuestro partido.

Como se adivina en mis primeras palabras, este no un proyecto personalista. Es el resultado de un largo proceso de contacto con compañeros y compañeras de todas las comarcas, sin excepción. He recorrido cientos de kilómetros para conocer de primera mano las inquietudes, aspiraciones y necesidades de nuestra militancia. Y he llegado a la conclusión de que nuestro partido necesita renovar su liderazgo provincial para trabajar cada día el territorio, que lo conozca a fondo y que lo haga con una dedicación plena. Y este, como bien sabéis, no es un camino nuevo para mí. Durante mis distintas responsabilidades institucionales, siempre he apostado por estar presente en cada comarca y en cada pueblo, porque esa es la única vía para hacer posible un PSOE fuerte y conectado con las realidades de Cádiz, que son muchas y diversas.

Aspiro a liderar un proyecto de unidad real. Un proyecto que integre a todos los compañeros y compañeras, sin vetos, sin exclusiones, sumando todas las capacidades y talentos que existen en nuestra organización y que, de ninguna manera, podemos desaprovechar. Entiendo que la unidad no se proclama, sino que se trabaja día a día. Ese pues es mi compromiso, tanto en este periodo precongresual, como lo será cada día cuando se conforme la nueva dirección. Cumpliré de este modo con el mandato de nuestra secretaria general en Andalucía, María Jesús Montero, con quien trabajaremos desde Cádiz para recuperar el Gobierno andaluz, para recuperar cuanto antes el Gobierno de la Diputación y ponerla al real servicio del conjunto de nuestros pueblos, y también para reforzar la vida y la actividad de cada agrupación local. Recuperar alcaldías, ganar espacios y devolver la ilusión a nuestro partido será nuestra prioridad. Estamos obligados a dedicar tiempo e ilusión a fortalecer cada una de las estrategias locales, atendiendo a todas nuestras agrupaciones, dedicando tiempo a la actividad orgánica de nuestro partido en cada pueblo, sin excepción.

Y este nuevo tiempo exigirá el esfuerzo de todos y todas. Requerirá una dedicación plena al partido y a su vida orgánica. Porque si queremos resultados distintos, debemos apostar por una acción diferente que pasa por dedicar todo el tiempo que requiere la vida de nuestro partido. Y eso solo es posible con un compromiso total con la provincia y con los retos que tenemos por delante. Estoy plenamente dispuesto a asumir esta responsabilidad con toda la entrega y energía que se necesita. Y sabéis que no es una aspiración: lo he hecho siempre y volveré a hacerlo.

Quiero que este nuevo proyecto nos ilusione, para que, a su vez, podamos ilusionar a los gaditanos y gaditanas en cada pueblo y en cada ciudad. La fuerza de este parti do siempre ha sido su capacidad de movilizar esperanza y confianza en un futuro mejor. Y hoy, más que nunca, estamos obligados a recuperar ese espíritu. Una vocación que nace de la ilusión compartida con nuestros liderazgos renovados, con Pedro Sánchez al frente del PSOE a nivel federal, y con el empuje que hemos logrado devolver al PSOE de Andalucía con María Jesús Montero. No podemos dejar atrás al PSOE de Cádiz; es el momento para impulsarlo con determinación, devolviendo la ilusión a nuestro partido.

Creo firmemente en un PSOE abierto a la sociedad, capaz de atender los cambios y de seguir siendo el partido que mejor representa a la ciudadanía. Creo en un PSOE alineado también en Cádiz con los principios ideológicos de nuestro partido en materia de sostenibilidad ambiental y económica o igualdad. Y me comprometo a trabajar con total dedicación por este objetivo, poniendo al servicio del partido todo mi tiempo, mi vocación y mi experiencia en la gestión pública. Porque el PSOE no es solo una organización política, es un proyecto colectivo que debe estar al servicio de la gente. Y esa es la razón de ser de esta candidatura.

Sé que contaré con todos vosotros y vosotras para construir, juntos, el PSOE de Cádiz que queremos y que necesitamos.

Un fuerte abrazo a todos,