El PSOE de Cádiz celebrará su congreso provincial el 5 de abril: Ruiz Boix será candidato y pide "unidad"

El Comité provincial del PSOE de Cádiz celebrado esta tarde en Medina Sidonia ha aprobado el calendario del proceso orgánico que conduce al 15 Congreso que se celebrará en la capital gaditana el 5 de abril para la elección de una nueva dirección y la renovación de los órganos provinciales. En una atención a medios previa al Comité provincial, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido a los cinco mil militantes del PSOE gaditano su alta participación en las asambleas municipales y comarcales que han elegido a los 49 delegados y delegadas que representarán a la provincia en el 15 Congreso del PSOE de Andalucía de Granada, así como su contribución a través de hasta 270 enmiendas que se elevarán a la ponencia regional “que va a permitir al PSOE-A recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía”.

“Tienen la palabra todas las personas que forman parte del PSOE de Cádiz, es el tiempo en el que se igualan todos los militantes, aquellos que forman parte de cualquier casa del pueblo, los que tienen la responsabilidad de abrir las casas del pueblo, aquellos que forman parte de ser concejal en la oposición, de Gobierno, de los alcaldes, las alcaldesas, parlamentarios, diputados, es el tiempo del fin de los protagonistas individuales que tratan de trasladar este debate a los medios de comunicación y no hacerlo en las casas del pueblo, no hacerlo en el Comité Provincial, no hacerlo en las asambleas del partido que es donde debemos contrastar la forma de de llegar a las mismas metas porque estoy convencido de que todos los militantes del PSOE queremos llegar a los mismos objetivos y tendremos singularidades para llegar a ella, y por eso creo que es importante que se produzca ese debate de forma interna”, ha pedido.

El líder provincial socialista ha anunciado su precandidatura que formalizará a partir del plazo oficial que se abre el 24 de febrero, aunque espera en este tiempo que resta “conseguir una lista de unidad”. “Se abre un tiempo para la reflexión, para seguir compartiendo, para seguir consensuando, sin vetos, y también para presentar finalmente una lista unitaria, una lista de cohesión y consenso que permita al PSOE de Cádiz afrontar los retos principales que tiene la sociedad gaditana, así como sumar alcaldías, recuperar el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz cuanto antes incluso en este mandato municipal y luego trabajar para que el proyecto del PSOE de Andalucía llegue al gobierno de la Junta de Andalucía de la mano de María Jesús Montero y reforzar asimismo las políticas de las que venimos beneficiándonos los andaluces desde el gobierno de Pedro Sánchez, que va a seguir cuidando y mimando, los sectores estratégicos y la sociedad de la provincia de Cádiz”, ha explicado.