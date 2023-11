Iván Alejo: "En el fútbol si la cabeza no va, las piernas no van"

Es un futbolista particular. De los que no deja indiferente a nadie. Habituado a estar en el foco mediático, de las aficiones rivales y de la suya propia. Polémico en redes sociales y sobre el terreno de juego. Iván Alejo decidió hace unos meses que era hora de echar el freno y parar y dar pasos hacia la madurez: desconectó todas sus redes sociales y pidió ayuda profesional que le ayudara a estar más centrado mentalmente y a sobrellevar las críticas y frustraciones. Hoy atiende a Onda Deportiva Cádiz para repasar la actualidad del Cádiz CF y su propia situación personal.

La actualidad pasa por el parón liguero. Para Alejo "es un fastidio, porque venimos del partido de Getafe y normalmente el fútbol te da la oportunidad de sacarte la espinita en 7 días y ahora vamos a tener que esperar un poco más. Tenemos que enfocarlo de una manera positiva, que nos sirva para recuperarnos mentalmente y recuperar también a gente que tenemos tocada". Sobre los últimos resultados, lo tiene claro: "el grupo tiene que hacer autocrítica, no sólo del partido del Getafe sino de los últimos partidos que no hemos dado el nivel, por el ejemplo en Valencia, donde yo me equivoco en el minuto 1 y ya fuimos a contracorriente". "Nos hemos mirado a la cara en el vestuario, hemos hecho autocrítica, sabemos las cosas que estamos haciendo mal y sabemos que somos capaces de darle la vuelta". Además ha añadido que "somos un equipo que si perdemos la concentración durante 5 segundos somos muy vulnerables, tenemos que recuperar el estar concentrados durante los 90 minutos".

A raíz de las palabras de Conan Ledesma tras el partido de Getafe, se pudo leer entre líneas que, quizás, el vestuario no estaba tan cohesionado como en otras temporadas. En este sentido, Alejo ha comentado que "si te soy sincero, me hace gracia y me parece un poco ventajista, cuando las cosas van bien se dice que hay un grupo muy bueno y cuando las cosas van mal se va a lo fácil, que es decir que el grupo no está unido. Para nada es así, creo que hay un grupo fantástico, maravilloso, de buenas personas, de buena gente, no hay grupitos, no hay gente que va su bola, vamos todos a una, hacemos muchas comidas de equipo, nos juntamos mucho; me parece injusto que se diga eso".

A nivel individual, se ha mostrado de acuerdo con que puede ser la temporada en la que está mostrando más regularidad y ha reconocido que "sólo la conseguí el primer año de Sergio que estuve a bien nivel. El año pasado por diferentes circunstancias no estuve bien, no me voy a excusar. Este año me planteé empezar la temporada con la cabeza limpia, hablé con el míster y el presi, les dije que mi idea era estar aquí porque era lo que quería, ellos me han trasmitido su confianza y estoy intentando devolvérsela en el campo; a nivel de trabajo creo que lo estoy haciendo, quizás me falten números, pero en cualquier caso lo individual no suma nada si el equipo no gana".

Un tema importante es el aspecto mental. Alejo se ha mostrado muy sincero y ha manifestado que "yo no creía mucho en el aspecto psicológico, pero el año pasado pasé un mes muy malo que tuve con aquella polémica que hubo con parte de la afición, con pitos y demás, algo complicado de llevar para un futbolista, también con el partido de Sevilla en el que cometo penalti y me expulsan. A partir de ahí mi cabeza hizo click, decidí empezar a trabajar con un profesional, que a día de hoy sigo con él, y la verdad que a mí me ha cambiado por completo, me ha hecho ver las cosas de diferente manera, me ha hecho ser mucho más positivo, mucho más constante en mi trabajo, mucho más regular. Al final, si la cabeza no va, las piernas no van. A mí me ha pasado muchas veces el salir a un campo y estar acongojado, estar agarrotado y a día de hoy eso no me pasa, intento salir a disfrutar. Recomiendo a todo el mundo que si tienen problemas acudan a un especialista. A mí, no voy a decir que me ha salvado la vida, pero sí que me ha ayudado en muchos aspectos".

El hecho de contar con ayuda psicológica le ha hecho, sin duda, gestionar mejor las situaciones dentro de un terreno de juego: "he aprendido a gestionar jugar con amarilla, los pitos de la afición contraria, que el rival no te desestabilice tanto... son situaciones que en el día a día te pasan factura y trabajar con una persona sobre eso suma mucho, yo antes me perdía en guerras que no eran futbolísticas, me enfadaba con el entrenador porque no me ponía, con el árbitro porque no me pitaba una falta, y ahora he aprendido a aceptar las cosas como son y eso en el campo me hace estar mucho más centrado".

Repasando su trayectoria, Alejo ha analizado el motivo por el que suele estar en el foco de las aficiones rivales: "yo he dado motivos para ello, no soy un jugador que se calle nada, soy un jugador que en muchos momentos me ha gustado la jarana, que me he metido en muchos charcos cuando tenía redes sociales y creo que al final esas cosas la gente no las olvida. Y luego, a mí me gusta ser un jugador intenso, agresivo, vivir mucho las cosas y eso a la gente muchas veces no le sienta bien. Yo me he equivocado y eso muchas veces en muchos estadios me lo recriminan, pero no guardo rencor a nadie, son cosas del fútbol".

En cuanto a la propia afición del Cádiz, Iván Alejo se muestra muy claro: "a mí me han inculcado que el rencor en la vida no es bueno. Animo a toda la gente a que deje el rencor a un lado, al final estamos todos en el mismo bando. No te voy a engañar, yo el año pasado lo pasé muy mal porque nunca había vivido la situación de que en mi propi estadio me pitaran. Yo puedo entender que muchas veces no haya estado a mi nivel, que muchas veces haya dicho cosas o se hayan sacado cosas de contexto para desestabilizarme, pero quiero dejar claro que yo sé por qué ese sector de la grada me pita, nunca les voy a criticar nada. Ellos tienen sus ideas, si deciden pitarme yo no los voy a criticar, nunca voy a decir nada, nunca me voy a girar, ellos son afición, ellos pagan su carnet y tienen derecho a decir lo que quieran, aplaudirme, pitarme, silbarme... yo no lo comparto, lo respeto pero no lo comparto. A mí me ha dolido mucho, lo he pasado mal. Entonces ver que este año la gente lo reconozca y que el día del Villarreal y del Almería salga ovacionado, hace que se me pongan los pelos de punta, a mí esos días no se me van a olvidar nunca. Quiero que la gente, cuando le venga ganas de pitarme, piense un poco en el perjuicio que le hace a su equipo, porque al final los perjudicados somos tanto ellos como nosotros. Si a mí me pitan, yo voy a jugar peor, es una realidad, porque si fallo una ocasión y me aplauden, voy a ver que están conmigo y voy a querer devolvérselo, si me pitan mi autoestima baja, porque somos personas antes que deportistas. Yo, por todo lo que haya podido hacer mal con todo el cadismo, les pido disculpas, les pido perdón por aquí, y les pido que estemos todos unidos para intentar sacar esta situación".