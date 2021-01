Infraestructuras realiza trabajos de mantenimiento y mejora de los edificios municipales

El Ayuntamiento de Arcos ha iniciado un programa de obras en dependencias municipales que han comenzado en el edificio del Ayuntamiento situado en la plaza del Cabildo. El Alcalde de Arcos, Isidoro Gambín junto al delegado de Infraestructuras, Diego Carrea han visitado las obras de mejora y mantenimiento en el Consistorio arcense que consisten en el pintado del inmueble, así como, el arreglo del techo del aula de ensayo de la Banda de Música. Unas actuaciones que comenzaron a principios de año, y que se suman a las realizadas en la jefatura de la Policía Local, en los Servicios Técnicos Municipales, en el Centro de Día ‘San Miguel, en el Centro Cívico de la Cuesta de la Rujana, así como, la puesta al día de los centros educativos o las instalaciones deportivas.

Isidoro Gambín ha subrayado que “tenemos que invertir el dinero en lo que es de todos, las dependencias municipales son de todos los vecinos y vecinas de Arcos”. Recordando que las mismas son usadas por los trabajadores municipales, pero también “por colectivos sociales como la Banda de Música”. Unas mejoras que también se están realizando en los campos de fútbol de césped artificial, que están deteriorados por su uso, y a la espera de que se pueda cambiar el césped en el campo de fútbol del Antonio Camacho, “que se convierte en una necesidad por el gran uso que le estamos dando”. En cuanto a las dependencias municipales, se están realizando trabajos de mantenimiento y mejora, “para darle esa utilidad pública que le ofrecemos a los colectivos que también están utilizando estas instalaciones”. Con esto, ha puesto en valor la reforma integral que se está realizando en el aula de ensayo de la banda de música, y que repercutirá en una mejor seguridad para los usuarios.

“El gasto público que está generando estas inversiones repercute y beneficia a toda la ciudad, y lo hacemos gracias al gran trabajo que realiza las personas que contratamos, gracias al gran trabajo que realizan las personas que legalmente son contratadas a través de las ofertas públicas de empleo del SAE o de la Bolsa de Trabajo”. Diego Carrera ha puesto en valor el trabajo de mantenimiento y mejora que se está realizando desde Infraestructuras en las dependencias municipales, con tareas de albañilería, pintura, electricidad, etc. “Una pequeña obra es una gran solución para nuestros vecinos, hay obras que son más visibles que están en la calle, y otras menos visibles que están dentro de las dependencias pero ello no implica que no sean importantes” culminaba.