Inaugurada la exposición ‘50 años de ilusión. Manolo Macías Suazo’

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado la exposición ‘50 años de ilusión. Manolo Macías Suazo’, que estará abierta al público hasta el próximo 19 de junio en el Museo de Chiclana. Un acto en el que también ha estado presente la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el propio Manolo Macías Suazo. De esta forma, el Museo se detiene en sus exposiciones temporales en acontecimientos relevantes y este año lo ha hecho en Manuel Macías Suazo, el clown que dedicó gran parte de su vida a alegrar la vida de los demás. En las pasadas fiestas navideñas Manolo Suazo tuvo, como Rey Mago, su reconocimiento más popular. Ahora, esta muestra quiere ser también un gesto en memoria de sus compañeros José Ruíz Martínez ‘Joseline’ y de Bartolomé Casas Sánchez ‘Pipper’. Esta exposición de ahora quiere ser un reconocimiento más a la labor de este chiclanero y lo hace a través de piezas que suponen un entrañable viaje en el tiempo desde finales de los sesenta hasta casi antes de ayer: trajes, objetos, programas de mano, cartelería, trofeos, fotografías,… Ecos de una ilusión, de una ilusión compartida.

“Hoy abrimos esta exposición, que es un homenaje a estos 50 años de ilusión y de hacer reír a muchísima gente a través personas como Manolín, Pipper y Joseline”, ha expresado José María Román, quien ha indicado que “se trata de un segundo reconocimiento a Manolín, después de ser Rey Mago este año”. “Debemos ser agradecidos con quienes han hecho reír a los niños durante tantos años y por eso hoy estamos en esta exposición acompañados de personas que te quieren como Juan, que acompañó a Manolín en sus comienzos en 1970”, ha comentado el alcalde. Por su parte, Manolo Macías ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana que “hoy me sienta más feliz que nunca”. “Lo que mis compañeros y yo hemos hecho durante 50 años haciendo felices a los demás es muy poco comparado con lo que habéis hecho por mí en tan poco tiempo”, ha expresado el protagonista de la exposición, quien ha añadido que “también quisiera mandar un fuerte abrazo a mis dos compañeros que, aunque ya no están con nosotros, nos han dejado un legado de amor, sonrisas y carcajadas, que es lo que siempre han sabido hacer”.

“En el año 2019 el Ayuntamiento me rindió un homenaje inesperado y me concedió un precioso galardón, que hoy está aquí en el Museo, pero que siempre está ocupando un sitio preferente en mi salón. Y estas navidades pasadas, la Asociación de Reyes Magos me nombró Rey Mago de Oriente, algo que jamás pude imaginar y que me ha llevado a pasar unos días de fantasía hecha realidad, que muchos sueñan, pero que solo podemos vivir unos pocos”, ha manifestado Manolo Macías, quien ha aclarado que “solo me he dedicado a hacer feliz a los demás, gracias a la ayuda de mi gran amigo Juan Olmedo Camacho, mi maestro y con quien inicié mis aventuras en el mundo del espectáculo, y a mis compañeros José Ruiz y Bartolomé Casas, Joseline y Pipper, con quien he vivido durante muchos años las más bonitas aventuras que se puedan vivir”. “Y, por supuesto, gracias a mi familia, que ha sido partícipe de toda esta recompensa, que creo no merezco”, ha manifestado. Cuando a los trece años, músico autodidacta, se compró una guitarra y se convirtió en ‘Manolo el Rumbero’, Manuel Macías Suazo tuvo claro que lo suyo sería el escenario. Resultar ganador en el Festival de la Canción Juvenil Española que se convocaba entonces desde ‘Los Ángeles’ le aclaró más si cabe la cosa.