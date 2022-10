El Hospital de San Juan de Dios de El Puerto quiere ser un centro multifuncional gracias a los Next Generation

El teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, ha explicado que hoy jueves 13 de octubre el equipo de Gobierno presenta junto al arquitecto Ramón Pico, y el presidente de la Asociación Betilo, Fernando Jiménez, el anteproyecto para las obras de rehabilitación del Hospital San Juan de Dios que el Ayuntamiento presentó a la convocatoria de ayudas al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Bello explica que aunque la convocatoria no está resuelta por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el jueves presentarán a petición de la Asociación Betilo, el anteproyecto que remitió el Ayuntamiento para optar al Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por los Fondos Next Generation EU. El teniente de alcalde recuerda que dada la envergadura de la rehabilitación, su diseño y ejecución se ha planteado en dos fases, presentando ambas a la convocatoria cuya finalidad es incentivar la renovación del parque de edificios públicos de las entidades locales, siendo requisito imprescindible la reducción en un 30% del consumo de energía primaria no renovable. La primera acometería la consolidación estructural del edificio y la renovación de la envolvente del mismo en su totalidad, acondicionado funcionalmente la planta baja y la entreplanta, destinadas a espacios culturales y de servicios, para transformarse en punto neurálgico del Casco Histórico en la Ribera del Guadalete, dándole una nueva vida a este edificio emblemático del siglo XVII que recuperaría su esplendor de antaño.

“El objetivo es volver a ponerlo en valor, convirtiéndolo en un centro multifuncional dinámico capaz de albergar instalaciones de carácter formativo, cultural y social, destinadas al portuense y al que nos visite”, señala Javier Bello, que espera que el Gobierno Central contribuya a esta importante obra que daría una nueva vida a un edificio de gran valor material e histórico, en pleno centro portuense, para convertirse en un mirador hacia Las Salinas y cuyo desarrollo se realizaría atendiendo a los valores de la New European Bauhaus, tanto en diseño como en valores para conservar y potenciar su belleza e impulsar su sostenibilidad siendo promotor del diálogo entre culturas. El teniente de alcalde de Presidencia concluye que supondría una inversión en su fase inicial de 2.862.567, 89 euros y la segunda 2.324.719, 49 euros, es decir, un total de 5.187.287,38 euros; de los cuales el Ayuntamiento de El Puerto se compromete a aportar en la primera fase 1.187.965,68 euros y en la segunda 1.208.854,13 con cargo a los ejercicios económicos 2024 y 2025, siendo 2.275.741,47 euros los que recibiría del Gobierno de España en caso de conseguir la subvención de la primera fase y 1.604.056,45 en la segunda. La primera fase prevé un periodo de ejecución de 21 meses aproximadamente y la segunda de 14 meses. Ramón Pico Valimaña, que pertenece a la empresa Arquitectura Ciudad y Territorio Andaluz S.L. que ha sido la encargada de realizar tanto el Plan Director como el Anteproyecto, detallará todos los aspectos técnicos.