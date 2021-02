González apela a la colaboración para solucionar la situación del comercio local frente a la pandemia

El alcalde de Cádiz, José María González, y la concejala de Comercio, Monte Mures, han visitado esta mañana locales comerciales y de restauración del centro histórico y de Puertatierra para conocer de primera mano la situación por la que atraviesan estos castigados sectores con motivo de la crisis sociosanitaria y económica ocasionada por la pandemia de Covid-19 y ver también qué medidas se pueden adoptar en beneficio de los mismos. El regidor y la edil han estado acompañados por representantes de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, como su gerente, Beatriz Gandullo, su secretario, José Amaya, y el vocal José Manuel García, así como por la presidenta de la asociación de Comerciantes de Extramuros, Alicia Reyes, y durante la visita se han reunido con comerciantes y restauradores para conocer su situación, sus problemas y sus demandas.

Al término, el alcalde ha agradecido las aportaciones recibidas por parte de los profesionales de ambos sectores con los que ha conversado. “Con la que está cayendo, es muy importante que los comerciantes, hosteleros y emprendedores de la ciudad se vean acompañados de su alcalde y de su concejala, de su Ayuntamiento en general, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y asimismo, es importante recoger en primera persona cuáles son las motivaciones, los problemas y las posibles soluciones. Hacer municipalismo es esto, es salir a la calle, dar la cara y escuchar a la gente en primera persona”, ha señalado.

Llama a una bajada de los alquileres "ante un contexto como este"

Asimismo, ha expresado su convencimiento de que la solución “viene de la mano de la colaboración de las distintas administraciones, es decir, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno de España. Nosotros, como ayuntamiento, debemos poner en marcha todas las ayudas directas que podamos para facilitar lo más posible la actividad económica dentro de nuestra ciudad, pero también es necesario, casi perentorio, que los propietarios de los locales abaraten el precio de los alquileres, pues no se pueden mantener tarifas tan elevadas en un contexto como éste”, ha subrayado.

González ha incidido en la necesidad de “cuidar como oro en paño” a los comerciantes, hosteleros y emprendedores, y al hilo ha pedido a los gobierno autonómicos y al Gobierno estatal “esa misma cercanía que les está demostrando el Ayuntamiento de Cádiz”. “En otros países, como en los Países Bajos, los gobiernos están dando ayudas de 2.000 euros mensuales a estos sectores, y el Gobierno central y el Gobierno autonómico se deberían replantear esta situación, porque si en 2007 se rescataron a los bancos, ¿por qué no se puede rescatar al sector comercial y al sector hostelero? A nuestros comerciantes, hosteleros y emprendedores tenemos que cuidarlos como oro en paño porque son los que enriquecen esa biodiversidad que componen, por ejemplo en nuestro caso, nuestro centro comercial abierto con más de 3.000 años de historia. No hay centro comercial abierto en el mundo en el que puedas comprar rodeado de tanta historia, eso es un diamante”. “Todas las administraciones tenemos que cuidarlo y blindarlo, con objeto de que la Covid-19 no termine por hundir la actividad económica en una ciudad que tanto la necesita, como es la ciudad de Cádiz”.

Por su parte, la gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto ha agradecido a la concejala Monte Mures su implicación y preocupación por estos sectores tan perjudicados por la Covid-19, y ha destacado la necesidad de invertir de nuevo en el casco histórico de la ciudad “porque es fundamental que los locales que están cerrando por la pandemia se vuelvan a llenar. Hay que dotar a estos profesionales de todos los instrumentos y mecanismos necesarios para que vuelvan a abrir los locales y para que la actividad financiera vuelva a la ciudad, pues eso nos beneficia a todos. El comercio es la vida de la ciudad”. Es por ello que la entidad se ha marcado como objetivo en este 2021 “trabajar la llegada de nuevas inversiones con esa Oficina de Desarrollo Económico que se va a lanzar en colaboración con la Delegación de Comercio”.

La presidenta de la asociación Comerciantes de Extramuros ha hecho hincapié en la necesidad de contar con “nuevas campañas como la de Navidad para visibilizarnos y concienciar a los gaditanos y gaditanas de que compren en la ciudad para que así el comercio pueda subsistir, porque estamos muy necesitados. Ya apenas hay clientela, el mes de enero ha sido muy malo”. Y vaticina que el mes que viene “van a cerrar muchos comercios y con mucha deuda, que es lo peor, porque está siendo muy complicado. Desde el primer confinamiento venimos acumulando deudas y esta situación ya no es sostenible”.