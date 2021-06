La primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Ana González, ha comparecido en rueda de prensa junto a los portavoces de los grupos municipales de PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, IU, las concejalas no adscritas Esther Gómez y Susana Candón y a vecinos de Chiclana para abordar la desestimación por parte de Endesa de la vialibidad de las solicitudes enviadas desde Urbanismo para que los vecinos puedan contar con el servicio eléctrico. “En el último Pleno un representante vecinal hizo una intervención sobre una serie de cuestiones al respecto y todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo en apoyar y en solicitar a Endesa el informe necesario para dotar de suministro eléctrico a los vecinos que así lo solicitan”, ha indicado González, quien ha recordado que “Chiclana cuenta con un Plan General desde 2016 y una Ordenanza de Regularización desde agosto de 2018”.

“Tal y como dice la Ley, en este caso, nuestro Plan General y la Ordenanza de Regularización, un propietario puede hacer uso de los distintos servicios existentes en su calle, siempre y cuando cuente con la viabilidad de las compañías suministradoras. Por tanto, no podemos resolver una licencia si no tenemos viabilidad de Chiclana Natural y de Endesa, es decir, de las dos compañías suministradoras”, ha indicado Ana González, quien ha aclarado que “Chiclana Natural nos la está enviando, pero no sucede así con Endesa”. “Así, a pesar de contar con toda la documentación necesaria, la respuesta que hemos obtenido es, por un lado, que le digamos a qué plan parcial o proyecto de urbanización pertenecen esas solicitudes, aunque no sea necesario un plan parcial o proyecto de urbanización al haber una ordenación pormenorizada, y, por otro lado, que están estudiando el área de gestión completa”, ha indicado la delegada de Urbanismo, quien ha recalcado que “desde Urbanismo no nos vamos a meter en si el cable que pasa por la puerta tiene o no capacidad para otorgar energía eléctrica, eso es cuestión de ellos, al igual que pedimos a Endesa que no entre en el tema urbanístico”.

Por ello, hay una serie de vecinos que, pese a disponer de toda la documentación en regla para pedir una licencia de obra o regularización, no puede obtenerla como consecuencia de no contar con la viabilidad de Endesa. “Uno de esos casos es el de Rafael Reboredo, un vecino de Chiclana que en marzo de 2020 presentó su solicitud y, a día de hoy, no tenemos un estudio de viabilidad favorable. Todo ello, pese a que en su calle hay una urbanización”, ha indicado Ana González, quien ha añadido que “esto también sucede con licencias de segregación, estudios de detalle (más de 120 casos) o licencias de obra, en este último caso con un total de 40 casos”. “En estudios de detalle, parece que, a cuentagotas, nos está llegando estudios favorables, pero en los casos de viviendas que lindan con suelo urbano consolidado o en el centro de suelo urbano no consolidado, no sucede así”, ha lamentado la delegada de Urbanismo, quien ha mostrado su apoyo “a todos los vecinos de Chiclana que están tramitando licencias urbanísticas, pero que no obtienen respuesta favorable, lo que lleva consigo un grave perjuicio a sus intereses”.