El Gobierno de Cádiz licita las obras del centro Eduardo Benot

El equipo de gobierno anuncia que ya han salido a licitación las obras de adaptación del centro Eduardo Benot, situado en la barriada de la Paz, por un importe de 1.784.592,81 euros. Las obras están incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Del presupuesto global, 1.784.592,81 euros, se financiarán con fondos europeos un total de 1.403.329,77 y el resto, 381.263,04 euros, serán aportados por el Ayuntamiento de Cádiz.

Ya había un proyecto y el expediente de licitación se aprobó a principios del pasado mes de julio pero no se ha podido licitar hasta ahora ya que no estaba iniciado por el anterior gobierno el traslado de las asociaciones y organizaciones que estaban desarrollando su labor en este edificio: Autismo Cádiz, Aspademis, Radioaficionados, Alendoy y Down Cádiz. Las delegaciones de Urbanismo, Mantenimiento Urbano y de Asuntos Sociales han estado trabajando durante todo este verano para dar una solución a la ubicación temporal de estas entidades, que estarán alojadas en el Centro de Recursos para las Familias de la calle Medina Sidonia y en los bajos de la plaza Telegrafía Sin Hilos, espacios que han tenido que ser adaptados.

Se estima que el plazo de ejecución de las obras es de nueve meses.

El equipo de Gobierno insiste en que para proceder a la licitación de la obra era necesario que el inmueble no estuviera ocupado. Estas obras mejorarán la eficiencia energética, accesibilidad, seguridad y habitabilidad del edificio que, por su antigüedad, hacía necesarias estas actuaciones. Entre ellas destacar la sustitución del paquete de cubierta, incorporando un nuevo sistema más eficiente térmicamente; aislamiento de las fachadas, sustitución de carpinterías, instalación de climatización y ventilación, de paneles fotovoltaicos y de iluminación tipo led. La mejora de la accesibilidad se conseguirá con la instalación de un ascensor y, además, se adecuarán los accesos al edificio mediante rampas y los aseos a personas con movilidad reducida. En materia de habitabilidad y seguridad del edificio, se llevarán a cabo actuaciones de seguridad estructural, en caso de incendios o evacuación, entre otras.