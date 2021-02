Fórmula Gades: un proyecto con pedigrí gaditano que se gesta en El Puerto

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Fomento, Javier Bello, ha visitado la nave municipal donde se ubica el proyecto universitario Formula GADES donde se construye un coche de Fómula 1 que competirá este verano en distintas pruebas de nivel. En este proyecto, esponsorizado por entre otros entes el Ayuntamiento de Jerez y el Ayuntamiento de El Puerto, se trabaja en un monoplaza de combustión, el FG-02. Es “un proyecto en el que desde que nos lo plantearon a principios del año pasado pues no tenían un lugar adecuado para su desarrollo hemos seguido de cerca, confiando siempre en su enorme potencial”, apuntilla Germán Beardo. “Talento de pole position portuense y talento de toda la Bahía de Cádiz, gracias a la Universidad de Cádiz y todos los patrocinadores, con un increíble trabajo de ingeniería y desarrollo, en todas las disciplinas empresariales de mundo del motor”, apuntilla el regidor portuense.

El reto no es sencillo: montar cada año un monoplaza diseñado, construido y ensamblado por estudiantes en la provincia de Cádiz, que en sus horas no lectivas se reúnen para trabajar en El Puerto, que les ha cedido una nave espaciosa donde poder desarrollar su proyecto. En el proyecto conviven, como si de una empresa real se tratara, distintos departamentos para construir desde cero el coche hasta verificar su rentabilidad con un plan de negocio. El equipo se divide en distintas secciones con el fin de optimizar y dividir la carga de trabajo funcionando como una empresa real: aerodinámica, chasis, costs and manufacturing, electrónica, finanzas, garantía de calidad, motor, marketing y publicidad, suspensión, dirección y frenos y Dirección.

Para ello, estudiantes de diferentes grados como Ingeniería, Marketing o Administración de Empresa, entre otras carreras, trabajan de la mano poniendo en valor el talento que existe en la provincia de Cádiz con unas perspectivas de futuro tremendamente esperanzadoras, con una competitividad que nos está ubicando en los mejores puestos de salida para acceder al ámbito profesional con su lema “no solo haciendo coches, sino historia” desarrollando un trabajo con sello de excelencia, profesional y de calidad, que se muestra no sólo dentro de las fronteras nacionales sino también internacionales.

Germán Beardo quiere destacar el excelente trabajo de este nutrido grupo de alumnos, unos 50, que a pesar de su juventud son capaces de desarrollar un reto de esta envergadura, bajo el apadrinamiento de la Universidad de Cádiz y la Escuela Superior de Ingeniería, siempre mediante la tutela de profesionales cualificados. De hecho, son muchas las empresas de primer nivel que patrocinan este proyecto, sumándose así a la apuesta de la UCA, que contribuyen a su patrocinio: CEEI Bahía de Cádiz, Federación Andaluza de Automovilismo, Acerinox, Titania, Alestis, Mármoles Gades, Altair, 3Dalia, Meycagesal, Libnamic, Surcontrol, ACG CentroBahía, AVL, Argentum, M&M, Aurum y Museos de la Atalaya, entre otros.