La FLAMPA de Chiclana pide el cierre de colegios durante el periodo sin actividad no esencial

El Ayuntamiento de Chiclana y la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Chiclana han solicitado a la Junta de Andalucía el cierre de los colegios e institutos de Chiclana coincidiendo con el cese de la actividad no esencial en el municipio, que se ha iniciado en la jornada de hoy, miércoles 10 de febrero. Así lo han anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román, y la presidenta y secretario de la FLAMPA, Soledad Ariza y Manuel Marín respectivamente, que han mantenido una reunión junto al delegado municipal de Educación, José Alberto Cruz, tras el nuevo escenario en la ciudad propiciado por el paso al Nivel 4 Grado 2 desde hoy y que lleva consigo el cierre de toda actividad no esencial, fundamentalmente hostelería y comercio.

“Después del Consejo Escolar del pasado viernes en el Centro Box y tras el cierre de la actividad no esencial, es decir, hostelería y comercio, durante 14 días tocaba analizar muy rigurosamente el nuevo contexto”, ha indicado el alcalde, quien ha afirmado que “creo que el comercio no es culpable, ya que no contagia. Alguien tendrá que explicar por qué una tienda de aquí al lado, con sus protocolos y medidas anticovid, tiene que cerrar”. “Puedo compartir que en los centros comerciales y en grandes aglomeraciones se tengan que tomar esas medidas, pero en absoluto lo comparto para el pequeño comercio de Chiclana”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “en una enorme parte de la hostelería también sucede los mismo, porque son profesionales que han realizado un trabajo importantísimo para tomar medidas de seguridad y, sin embargo, se les pone como los culpables”. “Creemos que, con las salvedades que existen, igual que entre la ciudadanía en general, la inmensa mayoría es fiel cumplidor de los protocolos”, ha asegurado.

Asimismo, el alcalde ha agradecido a la FLAMPA y al delegado de Educación el trabajo que está llevando a cabo en estos complicados momentos y ha destacado que “compartimos la opinión que desde las asociaciones de madres y padres tienen sobre la actual situación y la petición del cierre de los colegios durante el tiempo en el que están cerrada la actividad no esencial”. “Compartimos esta petición por coherencia, porque no es lógico que un comercio con tres y cuatro personas no es seguro y un aula con 25 o 30 niños sí lo sea. Si un comercio con mucho espacio y pocas personas no es seguro, se supone que una clase más pequeña y con más personas tampoco lo será ¿no?”, ha manifestado José María Román, quien ha añadido que “nos sumamos a solicitar a la Junta ese cierre”. “El día del Consejo Escolar confiábamos, con los datos que teníamos, que la situación iba a mejorar, pero tras las últimas noticias y sabiendo que todo está preparado para dar clases telemáticas, evidentemente no se va a generar estos días ningún perjuicio a la educación ni a la formación”, ha insistido.

Por su parte, Soledad Ariza ha señalado que “las dudas, el miedo y la incertidumbre que tienen muchas familias no es de ahora, puesto que llevan bastante tiempo, porque no se pueden explicar por qué en marzo los colegios no eran seguros y ahora sí lo son. No tenemos respuesta de por qué los colegios son espacios seguros, ya que tenemos conocimiento de colegios de Chiclana que necesitan que se realicen obras mayores, competencias de la Junta de Andalucía, algo que ya hemos solicitado. Hay colegios con ventanas que no se pueden abrir, por lo que no tiene corriente de aire para evitar el contagio. No es un aula segura”. Además, también ha señalado que “los dos metros de seguridad entre el alumnado no se cumplen en ningún colegio, por lo que tampoco son seguros”.

“Las familias están desbordadas y con mucha incertidumbre, porque hay familias que por conciliación familiar necesitan a los colegios y hay otras que inventan para no llevar a sus hijos a los centros por el miedo que tienen a posibles contagios”, ha señalado, destacando que “todo esto sucede por la desinformación que hay. Nosotros no queremos saber los nombres, sólo queremos los números, porque las familias tienen derecho a saber”. “Con la incidencias de los datos y el cierre de los comercios y la hostelería, nos preguntamos cómo pueden cerrar esos negocios y nosotros tener que llevar a nuestros hijos e hijas al colegio. Eso es una locura”, ha incidido, reseñando que “esto también es salud, porque puede afectar a todos, sobre todo cuando los menores son llevados y recogidos de los centros por los abuelos y abuelas, que son de alto riesgo”.

“En la última reunión que tuvimos con los directores y directoras y el alcalde, éste nos prometió una nueva reunión si el escenario cambiaba y así ha sido. Por ello, desde la FLAMPA y con la información que tenemos de las familias y por respecto a esas familias, nos vemos en la obligación de pedir el cierre de los colegios durante estos días que dure el cierre de comercios y hostelería”, ha solicitado, destacando que “esta medida puede ayudar a bajar el índice de positivos. “Con esto no quiero decir eso de no llevo al niño al colegio, pero incumplo la norma en otro lado. Las familias deben ser conscientes de la situación y si pedimos el cierre de los centros, también pedimos a las familias que cumplan las medidas de seguridad que se han establecido”, ha recalcado Soledad Ariza, quien también ha querido mostrar todo su apoyo al comercio y a la hostelería, “porque para mí todos los negocios son esenciales, en el momento que de ellos depende el sustento de una familia”.

Además, Manuel Marín ha señalado que “cada día nos llega más preocupación de los padres y madres. Después de un año, no nos explican por qué las escuelas son espacios seguros, cuando está aumentando el número de niños asintomáticos y la duda está en quién contagia a quién, los padres a los hijos o al revés. Ahora la Junta de Andalucía propone adelantar la vacunación al personal docente y es una luz”. También ha destacado que “en estos momentos, el sentido común nos indica que estamos en otro escenario, con gran cantidad de positivos”.

“Contamos con otros problemas como la brecha digital o la conciliación familiar y si los centros se cierran, estos problemas se acentúan. Hay que decirle a los padres y a las madres lo que está pasando”, ha señalado, destacando que “nos hemos acercado a la institución más cercana, que es el Ayuntamiento, y a la máxima autoridad, el alcalde, para que nos dé información al respecto, pero las competencias a este respecto son menores”.

Falta de información

En otro orden de cosas, tras la reunión telemática mantenida con la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, el alcalde ha insistido en que “reclamamos claridad porque los datos a que nosotros nos llegan están en torno a los 700, mientras que los publicados estos dos últimos días están por encima de 1.000”. “Hemos pedido explicaciones porque tenemos datos de la propia Junta de Andalucía, que no coincidentes con los que ellos publican. Sin embargo, no nos dan explicaciones”, ha recalcado Román, quien ha añadido que, “en el caso de colegios o las incidencias en el Mercado, la respuesta de la delegada territorial es que el Ayuntamiento no tiene por qué intervenir en estos temas, porque ellos se encargan de todo”. “Y cuando pido información sobre positivos en bloques de viviendas para poder actuar, sin pedir datos personales, la respuesta es la misma, que no se nos puede dar”, ha criticado el alcalde que, “poco menos que tengo que estar callado y atado de manos y eso no puede ser”.

“Si alguien quiere acusarnos de alarmismo, que lo haga, pero tengo responsabilidad como alcalde de Chiclana de defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Así, no se puede permitir que la propia Junta entre en contradicción con sus datos y no sea capaz de explicarlos, sobre todo, cuando además hemos vivido la experiencia del geriátrico del Novo Sancti Petri, que era conocido por la ciudadanía tras su publicación en Diario de Cádiz y, sin embargo, los datos aparecieron dos semanas después”, ha expresado el alcalde, quien ha añadido que “esa es la credibilidad de la Consejería de Salud o de la Delegación Territorial, al menos, en lo que se refiere a Chiclana”. “La gente sabía lo que estaba ocurriendo en el geriátrico del Novo Sancti Petri y la noticia es que no estaba ocurriendo nada, hasta que se publica en prensa y entonces se comunica algunos fallecidos y luego otros más. Por tanto, la credibilidad de la Consejería de Salud está por los suelos”, ha recriminado.

Finalmente, el alcalde de Chiclana ha recordado que, “tras conocer el cierre de la actividad no esencial, nos hemos puesto a trabajar para poner en marcha un plan importante de rescate a autónomos y pymes, con todos los recursos económicos que pueda el Ayuntamiento para ayudas directas”. “El momento es muy difícil y, tras hablar con representantes de hosteleros, empresarios y comerciantes, estamos trabajando en el borrador de ayudas, que anunciaremos en los próximos días”, ha adelantado José María Román, quien ha finalizado mostrado su “apoyo sincero y profundo a todos esos negocios que hoy han tenido que cerrar”.