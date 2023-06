Este es el discurso de investidura del nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García

Excelentísimo presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimas autoridades, excelentísimos concejales y concejalas del ayuntamiento de Cádiz, trabajadores de esta casa, gaditanas y gaditanos… Quiero que mis primeras palabras en este acto sean precisamente de agradecimiento a todos los gaditanos y gaditanas por permitirme alcanzar el mayor de los honores que nunca hubiera podido imaginar: ser alcalde de Cádiz. Ser alcalde de mi ciudad supone un honor, pero también una responsabilidad que me llena de fuerza y de ilusión para abrir un nuevo camino de esperanza, de progreso, de futuro y avance para Cádiz.

Ese, y no otro, será el único objetivo y la guía de nuestros pasos como equipo de gobierno... Ese, y no otro, será el fin último de mi trabajo como alcalde de Cádiz; mejorar la vida de los gaditanos. Quiero hacer de este ayuntamiento un lugar de abrigo y protección, y un aliado fiel en la conquista de nuestro futuro común como sociedad. Y lo haremos... y lo haré, sin más atadura que nuestro compromiso total con Cádiz. Quiero también mostrar mis respetos a los tres alcaldes democráticos que me precedieron.

A quien me precede en este puesto, José María González Santos, al que agradezco sus años dedicación y entrega a la ciudad, y su indudable interés de servicio público a los gaditanos. A quien abrió camino en esos difíciles años de la transición, Carlos Díaz, al que agradezco su trabajo pionero de sirvió para sentar las bases de un ayuntamiento democrático que llevó a la ciudad a una nueva época de desarrollo. Y a quien transformó esta ciudad, a quien consiguió durante 20 años la confianza y el respeto de tantos gaditanos: Teófila Martínez, a la que agradezco como alcalde su amor por Cádiz y su trabajo incansable por esta ciudad. Agradezco su trabajo de aquellos años y su trabajo de ahora. esta ciudad tiene en ella a la mejor aliada que pudiéramos encontrar al otro lado de la verja del muelle. Eso, Teófila, te lo agradezco como alcalde y como gaditano.

Pero permítanme que como amigo y compañero le agradezca que pusiera en mi camino esta oportunidad de trabajar por la ciudad a la que amo, antes a su lado, y hoy como alcalde. Y permítanme que continue con un agradecimiento personal en este día tan importante para mí. Estimado presidente de la Junta de Andalucía... querido Juanma, te agradezco tu confianza en mí, tu apoyo constante... pero sobre todo te agradezco tu enorme interés por Cádiz. Conozco bien tu compromiso con esta ciudad. lo has demostrado y lo seguirás demostrando. No tengo duda alguna, serás el mejor aliado de esta ciudad. Pero además de agradecértelo, también quiero ser leal contigo, te reclamaré apoyo desde el diálogo y el acuerdo, que se encontraré en tu gobierno.

Lo haré con la misma lealtad institucional que reclamaré al Gobierno de la Nación, a la Diputación, a Europa y a quien haga falta: que se dé a Cádiz lo que Cádiz, por justicia y por historia, se merece. Somos una gran ciudad y debemos estar en ese grupo de grandes ciudades andaluzas que empujan a esta comunidad que hoy lideras con los con resultados que nos han permitido avanzar de forma tan significativa. Gracias también a todas las personas que me han acompañado en este camino: mi familia, mis amigos, mi equipo…. Gracias a todos los que alguna vez creyeron y confiaron en mí.

Gracias, sinceramente, no podría haber llegado aquí sin vosotros. Quiero dirigirme también a los concejales que formaron parte de la corporación que hoy cesa. Quiero agradecerles su trabajo a todos por igual.... Estoy convencido de que pusieron lo mejor de sí mismos para hacer de Cádiz una ciudad mejor. Especialmente quiero dar las gracias a concejales que hoy desde esos otros ámbitos siguen sumando para el progreso de Cádiz. Me refiero a Mercedes Colombo, Carmen Sánchez e Ignacio Romaní con quienes compartí —entre otros— mis primeros años como concejal de esta ciudad... Y muchas gracias a quien hoy me acompañan en mi grupo. A Juancho, que desde la siempre difícil oposición ha sumado mucho para que los gaditanos confiaran en nosotros.

Y a todos los demás que se incorporan con toda la ilusión del mundo. Gracias por vuestra valentía. Y muchas gracias a todos mis compañeros de mis mandatos anteriores, a los de todos los partidos políticos, muchas gracias por vuestra generosidad y por todo aquello que me enseñasteis. Mucha surte a todos los miembros de esta nueva corporación a los que sólo quiero pedirles generosidad, esfuerzo y responsabilidad. A cambio yo les daré mi disposición total al diálogo, al encuentro y al trabajo en común por el bien de nuestros vecinos. Lo he anunciado en todas mis comparecencias públicas y hoy lo ratifico de manera oficial en este mi primer discurso como alcalde de Cádiz.

Todos los gaditanos están representados en este salón de plenos. todos. y para todos vamos a gobernar. Y entre todos tenemos la obligación de buscar la mejor solución a cada problema. Señor Torres, señor De la Cruz, me conocen, saben que mi mano tendida es sincera, es un empeño personal y de mi grupo. Les espero en el encuentro, les espero en el acuerdo y en el trabajo leal por la ciudad. Les conozco y sé que puedo contar con ustedes. Soy un convencido de la política del acuerdo y del encuentro, que por cierto suele ser la más difícil. Y tenemos retos importantes que afrontar, pero cuando el camino se hace acompañado la cuesta es más liviana y el paso más largo. Tenemos importantes retos como construir vivienda pública, protegida y social a un ritmo que nos permita ofrecer oportunidades a los gaditanos que quieren quedarse y volver.

Tenemos el reto de hacer que la integración del muelle ciudad genere empleo y desarrollo económico para los gaditanos. Tenemos el reto de volcar en la zona franca, de manera definitiva el anhelo de crecimiento que esta ciudad nunca debió dejar... con industria sostenible, vivienda y con zonas verdes..

De la mano de la universidad, afrontaremos el desarrollo de Cádiz como ciudad universitaria que deberá absorber a un buen número de estudiantes y profesorado en una zona de la ciudad que no está precisamente sobrada de vivienda.... Tenemos el reto de abrirnos al parque natural y encontrar en ese pulmón la manera de hacer de Cádiz una ciudad más verde. Tenemos que afrontar de manera rigurosa el crecimiento sostenible del turismo, sin sacrificar en modo alguno la identidad de nuestros barrios. Lo haremos con determinación, y regularemos dónde haya saturación de viviendas turísticas. Protegeremos el patrimonio de todos los gaditanos invirtiendo en su cuidado y su mantenimiento. Haremos que el comercio de Cádiz y su hostelería tenga un aliado en su ayuntamiento.

Tenemos que hacer de Cádiz una ciudad más atractiva para comprar en nuestros comercios, para disfrutar de nuestra gastronomía y pasear por nuestras calles. Y para ello también nos volcaremos de forma decidida con la cultura, porque estoy convencido de que es un elemento de desarrollo inigualable para una sociedad. Y en Cádiz la cultura tienes tantas disciplinas que mimar, que éste será otro reto ingente... pero lo vamos a lograr. Al igual que lograremos que los vecinos y los colectivos ciudadanos tengan de nuevo el protagonismo que hizo de Cádiz una ciudad de participación real. Aportando soluciones a los problemas de sus barrios, de la mano de los concejales y de los funcionarios que se vuelquen de nuevo en la limpieza y el cuidado de nuestras plazas, nuestros parques y jardines, de nuestras playas nuestros espacios deportivos y también de nuestros animales.

Con participación también en la organización del Carnaval, que es pilar fundamental de nuestro patrimonio cultural. Cuidaremos entre todos también del flamenco, de nuestras tradiciones, de nuestra semana santa, y todos aquellos elementos que nos identifican como ciudad. Pero sobre todos ellos, tenemos el reto de proteger a las familias gaditanas con todos los recursos disponibles.

Más que el reto, tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que los gaditanos no sufran la precariedad en modo alguno... Las personas lo primero. Para ello pondremos en marcha los mecanismos necesarios para generar oportunidades de formación y empleo, pero también, y lo digo hoy aquí, pondremos en el presupuesto municipal la mayor partida social de la historia de este ayuntamiento. No podemos fallarle a los gaditanos más vulnerables. Tenemos el deber de no dar un paso atrás en la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres, y continuar sumando contra la violencia machista como este ayuntamiento lleva haciendo de manera pionera desde inicios del 2000...

También tenemos el reto de luchar contra la homofobia y contra las actitudes de odio y discriminación hacia los colectivos LGTBI. Cádiz fue siempre ciudad de tolerancia y eso no debe cambiar nunca...Tenemos retos que no son menores para que nuestros mayores no sufran ni la soledad, ni la ruptura digital ni cultural. Y por supuesto tenemos el reto de que nuestros jóvenes encuentren en su Cádiz las oportunidades que nos permitan mirar al futuro con mayor esperanza.

Para todos estos retos, que no son los únicos, pero sí quizás los más importantes... insisto, Cádiz nos necesita unidos....Los gaditanos, el pasado 28 de mayo, votaron cambio: es evidente. pero ese voto no se puede traducir en exclusión o sectarismo. esta ciudad no es sectaria, es plural, es diversa. Gobernar para todos... y gobernar con todos... Porque al igual que propondré pactos con todos los grupos municipales, pondré sobre la mesa la necesidad del acuerdo y el pacto con las administraciones que tienen competencias en asuntos vitales para la ciudad. Con la Junta, presidente, y con el Gobierno de la Nación, con la universidad y con la Diputación...

Y pediré diálogo al resto de alcaldes y alcaldesas de las ciudades que formamos parte de la bahía. Estoy convencido que el futuro pasa irremediablemente por una mayor unión de toda la bahía, por nuestra área metropolitana. Ahora que disfrutamos ya de infraestructuras tan necesarias como el segundo puente o el Trambahía es hora multiplicar esfuerzos comunes para ser más útiles a nuestros vecinos. Cádiz tiene tres mil años de historia, y ni yo, ni nadie puede, ni debe cambiarla. Yo por lo menos no la quiero cambiar... Lo que quiero, como gaditano y como alcalde, es ser útil a mi ciudad. Lo que yo quiero es que el gaditano sienta una vez más que merece la pena luchar por su ciudad.

Que el gaditano sienta que desde el Río Arillo hasta la Caleta no hay otro bando, otra lucha, que no sea la defensa de esta ciudad y la defensa de las personas por encima de cualquier otra cosa. Y por experiencia sé que es posible hacerlo. No es fácil, pero la elección es pelearlo o quedarse en la orilla a mirar. Yo ya he elegido; lo vamos a pelear. Porque la oportunidad es hoy, es cada día, y tenemos que aprovecharla. Así lo haré yo como alcalde, así les pido a ustedes, que representan a los gaditanos y gaditanas, que lo hagan, con lealtad a Cádiz, con la ilusión de quien se siente elegido para una misión muy importante.

Seguro que coincidirán conmigo en que habrá pocas cosas en esta vida más importante que representar a Cádiz y dedicarle una parte de nuestra vida. Hoy es un día de compromiso. Hoy cada uno de los 27 concejales les miramos a los ojos a todos los gaditanos y las gaditanas y nos comprometemos con ellos, desde hoy, desde el primer día hasta al último, ese es nuestro compromiso con Cádiz. Y, sobre todo, y esencialmente, es nuestro compromiso con cada una de las personas que hacen posible la ciudad más maravillosa del mundo: nuestra ciudad, Cádiz. Muchas gracias.