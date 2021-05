David de la Encina: "Es suicida que el Gobierno pretenda que le aprobemos mociones ilegales"

El secretario general del PSOE de El Puerto de Santa María y ex alcalde de la ciudad, David de la Encina, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que su formación "no mira ahora mismo una moción de censura" pero si reclama al Gobierno local que lidera Germán Beardo "que actúe ante una oportunidad histórica". De la Encina ha defendido la acción de su partido en el Pleno local: "la acción que está llevando a cabo se la dejamos preparado nosotros", asegura el socialista que apunta a que han aprobado "todos los asuntos de ciudad" que ha llevado el gobierno a aprobación. No obstante, David de la Encina ha acusado al Gobierno de El Puerto de tener una actitud "suicida" al intentar aprobar mociones sustentadas, según el concejal, "en ilegalidades como puntos de gasto como los pagos a la empresa El Puerto Global".