David de la Cruz (Adelante Izquierda Gaditana): "La emergencia climática tenemos que afrontarla en términos de Bahía"

La emergencia climática hay que afrontarla en términos de Bahía de Cádiz, es lo que considera el candidato de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que dice que hay que hacer un frente común para afrontar todo tipo de alteraciones en el ecosistema "privilegiado" que hay en la comarca. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el candidato ha defendido el posicionamiento del gobierno local de la ciudad con respecto a la polémica abierta con la Junta de Andalucía con la actuación programa en el carril del Eurovelo8 que pasa por las dunas de Cortadura.

Para el candidato hay que posicionar a la ciudad como un referente en participación ciudadana y como epicentro de ello, quieren posicionar los Depósitos de Tabaco con la creación de espacios múltiples donde tendrán cabida salas de lectura, espacios para la cultura o bibliotecas. También propone la apertura de un gran centro social en el edificio Eduardo Benot.

El candidato de Adelante Izquierda Gaditana también propone el proyecto 'Memoria viva' o cómo lo ha definido: "el proyecto para preservar la memoria social de Cádiz. Este proyecto quiere ponerlo en marcha tras las próximas elecciones municipales porque considera que "las personas mayores necesitan acompañamiento, escucha, empatía y reconocimiento por todo lo que han luchado para legarnos la sociedad actual y Cádiz no puede permitirse el lujo de no afianzar esa herencia, de no recoger toda la experiencia que la ha conformado a lo largo del siglo XX como la ciudad que es hoy".

Una campaña da para un libro

David de la Cruz presenta este sábado su nuevo libro 'Diario de Barrios' que recoge la experiencia conociendo de primera mano las barriadas gaditanas. Lo presenta a las once y media de la mañana en el patio de la Biblioteca Adolfo Suárez con una compañía de excepción: Ángel Gago.