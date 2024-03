De la Cruz (Adelante), sobre los nuevos presupuestos de Cádiz: "Nos han dado el documento que darían a la prensa"

"Valcárcel no está contemplado, depende de la venta de suelo público y sacrificando la Facultad de Ciencias del Deporte, cosa que no entendemos", es lo que denuncia el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha criticado que no hay un borrador de presupuestos sino "una declaración de intenciones".

De la Cruz ha denunciado que "la información que tenemos del borrador de presupuestos para 2024 es la misma que puede tener ahora mismo la prensa". "Ya que no tenemos borrador, no podemos aportar, ni hacer mucho más", dice el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana.

Dice el portavoz que lo de que "sean los más sociales es una opinión, la realidad es que no vemos nada reflejado mientras que se producen cortes de agua, se cierran comedores sociales y se va a subir la tarifa del agua, eso es lo único que sabemos". En lo que sí ha incidido el portavoz es en que, como oposición constructiva, "quedamos a disposición de volver a reunirnos las veces que hagan falta, incluso de forma sectorial para trabajar en el documento pero se hace fundamental tener acceso real al documento completo",