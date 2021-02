'Conserva las ganas', el llamamiento de Cádiz para el Carnaval 2021

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este lunes la campaña ‘Conserva las ganas’, con la que llama a la responsabilidad durante el Carnaval de Cádiz 2021 a la vez que invita a participar en la fiesta, desde el seguimiento de las medidas para evitar la propagación de la Covid-19, en distintas iniciativas relacionadas con el Carnaval gaditano a través de la web municipal www.conservalasganas.cadiz.es desde el próximo jueves 11 de febrero. La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presentado en rueda de prensa acompañada de la concejala de Juventud, Lorena Garrón, esta campaña. “Se trata de un Carnaval de Cádiz que está atravesado por la pandemia, y que nos obliga a hacer dos ejercicios principales ante este mes de febrero: por un lado, apurar la responsabilidad para evitar que las cifras de contagio sigan siendo tan preocupantes como lo están siendo hasta ahora, y por otra intentar tirar de creatividad, de inventiva y de imaginación para mantener viva la llama del Carnaval de Cádiz”, ha manifestado.

Cazalilla explica que la campaña se desarrolla íntegramente de forma virtual y recuerda que, de hecho, el Ayuntamiento de Cádiz no pondrá iluminación extraordinaria este Carnaval “para evitar, al máximo, cualquier aspecto que pueda interpretarse como una llamada a vivir la fiesta desde la calle”. En esta línea, señala que la campaña impulsada por el Consistorio gaditano, a la vez que llama a la responsabilidad de la gente ante la pandemia y a evitar concentraciones, pretende aunar en redes sociales y en www.conservalasganas.cadiz.es la participación de la gente en torno a actividades carnavalescas. Cazalilla ha animado a que, con libertad, la gente utilice la etiqueta #Conservalasganas en sus publicaciones en redes sociales para contar cómo están viviendo este carnaval, subir videos cantando coplas, y fotos suyas disfrutando el Carnaval de Cádiz.

En www.conservalasganas.cadiz.es podrán consultarse todas las iniciativas, se podrán ver distintos videos y acceder a recursos sobre el Carnaval de Cádiz, y además habrá en ella una plataforma para que quien lo desee y sea mayor de edad, pueda subir fotografías sobre cómo está viviendo la fiesta este año tan complicado. Esas instantáneas podrán formar parte, en un futuro, de una iniciativa que el Ayuntamiento de Cádiz está trabajando actualmente con la asociación de artesanos del Carnaval de Cádiz. Por otro lado, la concejala de Juventud, Lorena Garrón, ha expuesto los detalles de la ‘Ghymkana Carnaval en casa’, un concurso interactivo organizado por la Delegación de Juventud para que quien lo desee, en equipos de hasta cuatro personas, pueda participar los días 19, 20 y 21 de febrero en horario de tarde –una hora cada día- en este juego de 150 preguntas y pruebas relacionadas con el Carnaval de Cádiz.

Un Carnaval 'raro' pero participativo

“Desde la Delegación de Juventud teníamos claro que queríamos aportar algo para dinamizar este Carnaval tan raro, tan raro al que nos obliga la pandemia. Como ya pusimos en marcha durante el confinamiento una experiencia muy bonita, muy intensa y que gustó bastante como fue la ghymkana familiar, nos planteamos por qué no repetir esa misma fórmula para este Carnaval 2021”, manifiesta la concejala, quien recalca que será en la página web www.conservalasganas.cadiz.es donde se realizará la inscripción y se desarrollará el juego. Habrá premios para los diez primeros clasificados, y consistirán en un vale de 100 euros para canjearlos en establecimientos del comercio local asociados a Centro Comercial Abierto y dos entradas por equipo para asistir a una sesión de preliminares del próximo COAC. “Nos parece que así se une también otro objetivo, como es el de apoyar y sostener en lo posible al comercio cercano, al comercio local, a esa gente que levanta con esfuerzo la baraja cada día en Cádiz para generar vida en la ciudad, pagando impuestos aquí y aportando riqueza aquí. El vale de 100 euros lo concede la Delegación de Turismo en colaboración con la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, a quien agradecemos su cooperación. Unimos así dos intenciones: apoyar la celebración de este Carnaval tan difícil y apoyar al comercio local en esta situación de crisis que tenemos”, ha señalado

Además, la Delegación de Juventud va a convocar su ya tradicional concurso infantil de disfraces, que en esta ocasión se celebrará durante la semana de Carnaval de forma virtual. Así, habrá una plataforma para la inscripción previa y los participantes podrán subir como máximo dos fotos. Hay dos categorías: de 0 a 6 años y de 7 a 13 años. Los cinco finalistas seleccionados en cada categoría tendrán que pasar por la Casa de la Juventud para que se defina finalmente si se llevan premios, que van desde los 150 a 25 euros en vales canjeables. Igualmente, la concejala de Cultura y Fiestas ha remarcado el éxito de otro de los grandes ejes de disfrute virtual del Carnaval de Cádiz que propone el Ayuntamiento de Cádiz para este 2021, y que es la programación de Onda Cádiz RTV sobre la fiesta. “Está teniendo una acogida fantástica, y lo demuestran los buenos datos de audiencia que está cosechando Onda Cádiz RTV y el hecho de que su retransmisión haya sido el tema más comentado en redes sociales en su franja consecutivamente durante todos los días de programa”, añade.

Por último, Lola Cazalilla ha reiterado que “hay que hacer un esfuerzo desde la responsabilidad en este febrero del Carnaval de Cádiz 2021 y quedarse en casa, disfrutarlo de forma virtual y confiar con ilusión y esperanza en que en un futuro no muy lejano podamos volver a vivir nuevos momentos de coplas en el teatro y en las calles, de jaleo, de disfraces y del disfrute que sólo sabe darnos esta fiesta”. “Pero ahora toca la prudencia, la cautela y poner la salud ante todo: hay que ser conscientes de que en este momento no es posible celebrar el Carnaval de Cádiz en la calle porque la pandemia no lo permite. Con la campaña ‘Conserva las ganas’ incidimos en ese mensaje y al mismo tiempo nos apoyamos en el mundo virtual para construir y conformar con la participación de todas y todos el Carnaval de Cádiz 2021 compartiendo momentos, vivencias y contenidos”, ha indicado para finalizar.