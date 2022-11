La ciudad de Cádiz vertebra en un documento su estrategia para captar rodajes de películas y series

El alcalde de Cádiz, José María González, y el concejal de Fomento, Carlos Paradas, han presentado esta tarde en la Casa de Iberoamérica la estrategia ‘Cádiz, un lugar maravilloso para rodar’ impulsada por Cádiz Film Office, organismo dependiente del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento gaditano. El regidor, que ha clausurado el acto, ha comenzado su intervención destacando que “las oportunidades se encuentran con estrategia, con trabajo, con sentido, con esfuerzos individuales y colectivos”. Y es que, aunque se dice que Cádiz está de moda, la ciudad “no se vende sola” y hay “un gran trabajo detrás de cualquier buena noticia”.

Cádiz es una ciudad que “da bien en cámara” y su vinculación con el cine, gracias a su encanto y su luz tan particular, es “una suerte”. Pero González se ha preguntado “qué pasaría si transformamos esa suerte, esa oportunidad, en una industria. Si la convertimos en un eje dinamizador de la economía de la ciudad. Si los profesionales locales que tenemos no tuvieran que irse obligatoriamente y encontraran aquí una oportunidad permanente y de futuro. A eso obedece esta estrategia que estamos desarrollando”, ha aseverado. Por su parte el concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, dio la bienvenida al acto, presentado por Enrique Miranda, agradeciendo el trabajo de todos los que lo han hecho posible. El edil y vicepresidente del IFEF ha recordado que a su llegada al cargo “nos dimos cuenta de que no existía una estrategia de fomento del cine”. Por ello, “y sin ánimo de protagonizar nada”, se ha impulsado con el objetivo de que “se ponga en marcha”.

“Hemos visto que muchísimos de los servicios que rodean a un rodaje son de fuera de la ciudad, con el coste que esto supone. Por ello desde el Ayuntamiento debemos potenciar las ayudas para que las empresas gaditanas vayan instalándose en el sector. Y con el empleo lo mismo, tenemos que ser proactivos y generar recursos, y si los sectores del cine requieren formación aquí está el dinero público para ello”, ha subrayado. Finalmente, Paradas ha apostado por la implicación de otras áreas, como las delegaciones de Turismo o Juventud, que también pueden resultar muy beneficiadas a raíz de esta iniciativa. “Por eso esta no es sólo una estrategia del IFEF, sino de todo el Ayuntamiento de Cádiz”.