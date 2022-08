Chiclana ejecuta la reurbanización de la avenida de Molino Viejo entre Salmorejo y el Atún

El Ayuntamiento de Chiclana continúa trabajando de cara a mejorar el estado del viario público, atendiendo así las demandas ciudadanas y facilitando un mejor tránsito y la seguridad de vehículos y peatones. En este sentido, la delegada municipal de Vías y Obras, M.ª Ángeles Martínez Rico, ha visitado esta mañana junto al jefe de Servicios de la Delegación de Obras, Pablo Blanco, los trabajos de reurbanización del tramo norte de la Avenida del Molino Viejo, que discurre entre las rotondas de Salmorejo y el Atún. Una actuación que se enmarca en el proyecto de ejecución de infraestructuras sostenibles mediante aglomerado de viales públicos, financiado por Diputación y que también permitirá el asfaltado de importantes vías del municipio como las calles Santa María de la Cabeza (en la barriada El Carmen), Capilla (junto a urbanización La Torres y ya ejecutada), Siroco (La Soledad), Los Barrios (Zalgaones), País Vasco (Solagitas), Carrajolilla y Almendros (Cerromolino).

Así pues, tras la adjudicación a la empresa Gaditana de Asfaltos SA de la ejecución de este proyecto global por un importe de 217.240,11 euros, ya han comenzado los trabajos en esta importante vía de conexión entre el centro de Chiclana y la zona de la costa, donde no solo se procederá al asfaltado nuevo de este tramo, sino que también se llevará a cabo la finalización del tramo de acerado restante en la zona, así como las canalizaciones de pluviales. Unas actuaciones que, además, cuentan con la novedad de que, en cumplimiento con los objetivos de la Agenda 2030, está enfocado en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, ya que se utilizan materiales reciclados.

“En el caso de la avenida de Molino Viejo no solo se va a llevar a cabo trabajos en el pavimento de las calles, puesto que también se procederá a ejecutar la obra civil de terminación del tramo de acerado que aún no se ha ejecutado entre las rotondas del Atún y Salmorejo, así como las pluviales”, ha indicado Mª Ángeles Martínez, quien ha añadido que “así estaría casi terminada esta importante vía que conecta el centro de la ciudad con la zona de la playa, a expensas del último tramo de acerado próximo a Aldea del Coto, que ya está adjudicado y cuyas obras darán inicio una vez termine esta fase”. Asimismo, la delegada de Obras ha indicado que “esta actuación facilita el desplazamiento peatonal y de vehículos, que se acentúa en esta época de verano, sobre todo, con la ampliación de dos a cuatro carriles, dos de ellos compartido con la bicicleta y con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora”. “Así, hemos pasado de tener una carretera a una gran avenida que une el pueblo con la playa de La Barrosa”, ha incidido Martínez Rico, quien ha añadido que “seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras de Chiclana, tanto con recursos propios como de Diputación y de Next Generation, a través del Gobierno de España”.