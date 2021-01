Chiclana duplicará el número de contenedores de recogida selectiva

El Ayuntamiento de Chiclana casi duplicará el número de contenedores de recogida selectiva de residuos en la zona del diseminado. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al delegado municipal de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero. El número de contenedores de papel y cartón pasará de 51 a 94, los contenedores de vidrio de 55 a 81, mientras que los contenedores para envases pasará de 78 a 131 en las próximas semanas.

“Pese a la pandemia, este equipo de Gobierno no va a parar poniendo en marcha proyectos como éste de la instalación de nuevos contenedores de recogida selectiva en el diseminado”, ha indicado el alcalde, quien ha resaltado que “se trata de una mejora muy importante, que prácticamente viene a duplicar la cantidad de contenedores en distintas zonas como Pago del Humo, Caulinas, El Marquesado, Pinar de los Franceses, Los Gallos, Rana Verde, etcétera...”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha resaltado que “a esta ampliación del número de puntos de recogida selectiva de residuos, hay que sumar la instalación por primera vez del alumbrado extraordinario de Navidad en zonas como Pago del Humo y carretera de El Marquesado y estamos a la espera de que el servicio de Correos nos dé indicaciones de en qué puntos podemos poner buzones comunitarios con cargo al Ayuntamiento”. “Además, con el nuevo presupuesto municipal también llevaremos a cabo una ampliación del alumbrado público, así como el arreglo y asfaltado de caminos, además de trabajos de limpieza en todo el diseminado, gracias a las contrataciones que llevaremos a cabo de personal para las delegaciones de Obras y Medio Ambiente”, ha incidido.

Por su parte, Roberto Palmero, que ha comparecido vía telemática como consecuencia del confinamiento en su domicilio de su hija menor de Educación Infantil por un positivo en su clase, ha resaltado que “seguimos trabajando, aunque estemos en circunstancias como la que me sucede a mi, que tengo que permanecer en casa para no dejar a la niña con los abuelos y estando a la espera desde hace dos días de cuándo se harán las pruebas PCR a los niños de la clase”. “No todo el mundo tiene la suerte de adaptarse y teletrabajar como me sucede a mi, por lo que se trata de unas circunstancias complicadas, más aún con los retrasos en las pruebas por parte de la sanidad pública, que está llevando a muchas personas a acudir a la sanidad privada, que están haciendo negocio de esta situación”, ha recalcado.