Preocupa el agua en Cádiz: el Consorcio de Aguas ya trabaja en un escenario de sequía severa

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ya trabaja en un escenario de sequía severa ante la posibilidad de sufrir una falta de agua para el consumo humano y para la agricultura si continúa el episodio de falta de lluvias en la provincia de Cádiz. La entidad que suministra el agua en primera instancia a 19 municipios de la provincia de Cádiz y a más de un millón de ciudadanos y ciudadanas plantea de cara a los próximos meses un escenario de sequía con medidas que afectarían en primera instancia al regadío con un recorte del 25% del suministro y del 5% al consumo humano aunque la ciudadanía no lo vería en sus domicilios de manera efectiva.

El presidente del CAZG, Jorge Rodríguez, califica la situación de "muy preocupante": "hace un año las reservas de agua estaban un 6% por encima", resalta Rodríguez que cifra por debajo del 25% las reservas del agua en la provincia. Una situación que considera que es grave para el consumo humano ya que el agua es peor: en la cuenca Barbate-Guadalete la situación ya es severa y por eso el CAZG se ha "autoimpuesto" medidas de ahorro que van a empezar a aplicarse en las próximas semanas. "Es una realidad que la ciudadanía debe cuidar el agua", señala haciendo referencia a la sequía grave que sufrió la provincia en los años 90. "La media de los últimos 10 años es que las reservas estaban al doble del estado en el que se encuentran", denuncia Jorge Rodríguez.

Si la situación continúa así, "podría haber una subida de la tarifa"

La crisis de la electricidad también afecta de lleno a los costes del trabajo del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Los costes de productos químicos y de extracción aumentarán "si no hay un año extraordinario de lluvias" un 30% o 40% de lo que actualmente se paga. "Si no hay lluvia, hay que bombear con más fuerza y con más tratamiento", señala el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. "Si no hay más remedio, habrá que subir el coste del agua pero será una decisión que se tomará, si se hace, entre todos los municipios", reseña Jorge Rodríguez. Para evitar esto, el Consorcio del Agua de la Zona Gaditana planteará en los próximos meses una intensa campaña de concienciación ciudadana para el ahorro del agua en los municipios de Cádiz e intensificará su trabajo con los ayuntamientos que gestionan el agua.