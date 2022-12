Bruno García (PP), a Martín Vila sobre las VFT: "Prohibir por prohibir va a ser que no"

El presidente provincial del PP, Bruno García, ha defendido un turismo en convivencia, ordenado y equilibrado en la ciudad de Cádiz y en toda la provincia, "y no una prohibición que no lleva a nada bueno". En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, García ha defendido que "no somos partidarios de la prohibición y sí de tomar medidas que regulen este sector pero que no tienen que ver ni con el sectarismo ni con la ideología contraria al turismo, porque si fuera por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, no se tendría el actual hotel de Tiempo Libre".

En este sentido, ha señalado que para el PP "el turismo es un sector clave en la economía provincial, que no significa que tenga que ser exclusivo". "La fórmula para la provincia es el equilibrio, el equilibrio de un turismo sostenible y en convivencia con los vecinos y también en equilibrio con otras actividades económicas", ha concluido Bruno García.