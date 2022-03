El Ayuntamiento de Puerto Real defiende su actuación en la negociación de la RPT

La delegada municipal de Recursos Humanos, Carmen Silva, defiende el trabajo que se está haciendo desde el gobierno municipal para que “el Ayuntamiento tenga una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ajustada a sus necesidades reales, para ofrecer el mejor servicio público posible, y no elaborada a imagen y semejanza del gobierno de turno”. Silva resalta que “la gestión de la RPT está siendo totalmente transparente y participativa, como demuestra el hecho de que tanto las distintas organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento como los grupos municipales tienen el documento desde el mismo momento en el que estuvo en nuestro poder”.

En este sentido, la responsable municipal de Recursos manifiesta que “es llamativo que Unidas Podemos, que no ha presentado aportación alguna, falte el respeto e intente ensuciar el trabajo que se está haciendo con los sindicatos, a los que ha utilizado como parte de su juego político, de su interés partidista”. Carmen Silva alude así a una nota de prensa, con fotografía incluida, emitida por el partido de la oposición tras un encuentro con los sindicatos, algunos de los cuales incluso ha trasladado su malestar, al sentirse utilizado.

Asimismo, destaca que “a diferencia de la RPT que elaboró el anterior gobierno local, que no contaba con informe alguno por parte de Intervención y Secretaría porque no se ajustaba a la legalidad y no tenía cobertura presupuestaria, el documento que se ha elaborado en esta ocasión está totalmente consensuado y abierto a la participación”. En esta línea, explica que “el borrador se elaboró con las aportaciones de las personas responsables de las distintas unidades administrativas, porque queríamos conocer las necesidades reales para un correcto funcionamiento del Consistorio”.