El Ayuntamiento de Cádiz obtiene más de 2 millones en Next Generation para vivienda

El Ayuntamiento de Cádiz ha conseguido una ayuda de unos 2.141.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cofinanciar cinco actuaciones para la construcción de alojamientos transitorios y viviendas sociales en alquiler. De esta forma, los fondos europeos permiten financiar el 40% de cada una de estas actuaciones, mientras que el Ayuntamiento se hace cargo del 60% restante. La concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Eva Tubío, ha recordado que el Ayuntamiento y la empresa municipal de vivienda presentaron diez proyectos por valor de 7,9 millones de euros a los Next Generation. Como ha apuntado, ya se han resuelto los cinco primeros, que suponen 53 nuevas viviendas de alquiler social en la ciudad. Los cinco restantes están aún a la espera de aprobación definitiva tras realizar una serie de subsanaciones. Al respecto, Tubío ha pedido a la Junta de Andalucía, que es la que gestiona estos fondos, que resuelva “cuanto antes” para poder contar con 139 viviendas más de alquiler asequible en la ciudad.

Sobre los proyectos concedidos, ha señalado que dos se encuentran ya en curso, como son los once alojamientos transitorios de la calle Setenil de las Bodegas y las 16 viviendas protegidas en alquiler del número 11 de la calle Santiago, que está actualmente en licitación. La primera de estas actuaciones cuenta con un presupuesto de 1.137.566,41 euros y ha obtenido una subvención de 299.495 euros. Para la actuación de la calle Santiago se ha obtenido una ayuda de 711.270 euros sobre un presupuesto de 1.662.483,96 euros. Asimismo, Tubío ha señalado que gracias a esta aportación de fondos europeos van a poder rehabilitarse tres fincas de la ciudad. Se trata de la construcción de nueve viviendas en la calle Pericón de Cádiz 3-5, con un presupuesto de 941.222,93 euros que ha obtenido una subvención de 397.495 euros; ocho viviendas en la calle Sagasta 77-79 con un presupuesto de 914.434,27 euros y una ayuda de 324.989 euros y nueve viviendas en Calderón de la Barca 19, con un presupuesto de 1.095.483,83 euros y una ayuda de unos 408.000 euros. Finalmente, la concejala ha insistido en la necesidad de que se resuelvan a la mayor celeridad los cinco proyectos restantes para que el número de viviendas construidas gracias a estos fondos europeos ascienda a 188, lo que supone “un impulso definitivo a la política de vivienda puesta en marcha por este Equipo de Gobierno, que apuesta por ampliar el parque público a la vez que garantiza el derecho a la vivienda a las familias más vulnerables, destinando las nuevas promociones a alquiler social y alquiler asequible”.

Por su parte, el concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, ha manifestado su satisfacción “por el trabajo bien hecho” y ha apostado por “seguir reivindicando más agilidad en las resoluciones de los Next”, ya que “nos dan muy poco tiempo para hacer nuestro trabajo pero después tardan demasiado en dar una solución a estos proyectos ya entregados”. En este sentido, Paradas ha confirmado que “seguimos pendientes de la resolución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP) en la que se han presentado grandes proyectos de esta ciudad”. Asimismo, el edil ha recordado que “los fondos Next Generation están para el uso y disfrute de la ciudadanía, así que vamos a seguir reclamando que esa subasta de fondos públicos sea lo más horizontal posible. No olvidemos que estamos hablando de dinero público, así que estos PERTE no pueden olvidar a Andalucía. Queremos proyectos que revitalicen la industria andaluza para asentar nuestro tejido industrial y que no sigamos a la cola de Europa”, ha sentenciado.