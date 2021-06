AxSí propone optimizar la red de autobuses de San Fernando

Andalucía Por Sí propondrá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de San Fernando la creación de una línea circular de autobuses urbanos y la optimización del servicio. Lo hacen, aseguran desde la formación andalucistas, tras las quejas de la ciudadanía usuaria habitual del transporte público municipal habrían trasladado su malestar ante las deficiencias del servicio que prestan las dos líneas de autobuses urbanos activas en San Fernando.

Desde la formación aseguran que las actuales líneas no sirven para comunicar de forma adecuada las distintas zonas de la ciudad. En lo que se refiere a la línea 1 (Bahía Sur-La Ardila-Barriada Bazán-Casería de Ossio), dichos usuarios señalan como principal problema el hecho de que el autobús no haga parada a la altura del Centro de Salud Cayetano Roldán. En relación con la línea 2 (Gallineras – Camposoto - Barriada Bazán), los usuarios detallan que también hay zonas de San Fernando que podrían formar parte del itinerario de esta línea que no cuentan con paradas cercanas y que se ven obligados a desplazarse a otras barriadas para usar el transporte público y a título de ejemplo se deja atrás barrios como Cobrero Nuevo, Sacramento o El Carmen.

Respecto del servicio especial que estacionalmente da cobertura a la temporada de baño de la Playa de Camposoto, estos usuarios destacan que el servicio cuenta con horarios insuficientes para las necesidades de los bañistas.