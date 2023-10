Aurora Salvador: "Yo no fui quién rompió el acuerdo sobre Entrevías, ya estaba roto cuando llegué"

El acuerdo de Entrevías llegó roto al consejo de Epsuvi del 28 de abril que debía aprobar este convenio urbanístico y esta solución con el Puerto Real C.F. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se ha defendido en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz frente a las acusaciones de haber paralizado el convenio que permitiría solucionar la deuda que el Ayuntamiento de Puerto Real y su deuda de más de 38 millones de euros por este proyecto.

La regidora puertorrealeña ha asegurado que el presidente del Puerto Real C.F., Antonio Bohórquez, no firmó este convenio y por eso no pudo salir adelante. "No fui yo como alcaldesa la que rompió el acuerdo, ya no estaba cuando yo llegué", asegura diciendo que se están reuniendo con inversores "muy interesados" en el proyecto. La regidora puertorrealeña ha cargado contra la oposición a su gobierno porque considera que las mociones presentadas sobre el asunto bloquean la situación. "Entiendo que Antonio Bohórquez defienda los intereses del Puerto Real C.F., pero los miembros de la corporación deben defender los intereses de Puerto Real y nuestro interés es quitarnos una deuda de 38 millones de euros", ha reseñado Salvador.

"Necesitamos más recursos para limpieza y medio ambiente"

Aurora Salvador se pone como reto principal la mejora de los servicios públicos. "Debemos ampliar la oferta pública de empleo y aumentar la partida para renovar la maquinaria de la limpieza municipal", ha defendido Aurora Salvador poniendo a GEN Puerto Real como un eje primordial de su acción de gobierno. "Con lo que tenemos, no abarcamos", sentencia la principal autoridad de Puerto Real sobre la limpieza. La alcaldesa de Puerto Real también se ha puesto como reto optimizar la relación entre todas las administraciones. "El no ya lo tengo", dice Salvador explicando que tiene que llamar todas las puertas posibles para atraer inversiones para su ciudad. "Tenemos que llevarnos bien con las administraciones que pueden hacer cosas buenas por Puerto Real", reitera.