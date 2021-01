Arcos, cerrado perimetralmente desde mañana el Covid-19: "La situación es preocupante"

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha decidido suspender todas las actividades programadas en materia deportiva y festiva que se iban a celebrar en el municipio durante los próximos días por la alta incidencia que la Covid-19 está teniendo en la ciudad y que ha provocado el cierre perimetral de la ciudad. Así lo ha anunciado hoy el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, que ha valorado hoy ante los medios de comunicación la situación de Arcos de la Frontera al alcanzar este lunes una tasa de incidencia en los contagios por Covid19 que asciende a 768,7.

“En Arcos la situación también es preocupante”, reconocía Gambín que ha recordado que el cierre perimetral implica que no se podrá entrar ni salir de Arcos sin causa justificada: laboral, médica, estudios, u otras excepciones establecidas por la Junta. “Todavía no estamos en los niveles de la segunda ola”, recuerda Gambín, pero no por ello el Ayuntamiento dejará de actuar, según subrayaba.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arcos ha aprobado la suspensión de las competiciones deportivas de las categorías inferiores, la suspensión del campeonato de piragüismo de Andalucía en el Lago este fin de semana, la intensificación de la vigilancia policial para el cumplimiento de las medidas de distancia social y para evitar concentraciones de personas en lugares públicos como parques, doblar los turnos para desinfección de zonas comunes en la localidad. Hasta ahora se hacía en turnos de mañana y ahora, al menos durante varios días a la semana, se harán también por la tarde, en todo el municipio y la suspensión de los actos carnavalescos que se iban a dar entre el 5 y el 28 de febrero: Pregón, Chicharroná, Tortillá, Ajo, Berza, Carnavalito, Cabalgata, Tablao de la Plaza Amérca, Chorizá y Cabalgata de Jédula.

Isidoro Gambín ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante la “preocupante” propagación del coronavirus: “tenemos que evitar la movilidad, salir lo menos posible, no reunirnos más de cuatro personas, mantener las distancias de seguridad, ponernos las mascarillas y cumplir todos los protocolos sanitarios establecidos”, ha recordado Gambín que ha rogado a las personas que aún no se han mentalizado que “cumplan” las normas que sigue la mayoría de la población. “Comprensión y responsabilidad” ante el riesgo sanitario, en definitiva, como cuestión prioritaria.