Antonio Sanz anuncia que el Consejo de Gobierno pedirá cambios normativos y medidas compensatorias frente a la ETS europea

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado esta mañana, durante la inauguración del ‘Foro Logístico Cádiz’, que este mes el Consejo de Gobierno andaluz va a respaldar la exigencia de los puertos andaluces que reclaman al Gobierno de España cambios normativos y medidas compensatorias tras la entrada en vigor del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea (ETS).

Sanz ha recalcado la necesidad de dichas medidas porque “ya estamos conociendo pérdida de actividad desde el punto de vista de las mercancías, de la actividad portuaria como consecuencia de este doble rasero, de aplicar unas normas de las que no estamos en contra, pero que, lógicamente, si se exigen para nosotros tendría que compensarse y equilibrarse para el conjunto de países”. El objetivo de la Junta es garantizar que se pueda competir en igualdad de condiciones con otros puertos no europeos. “No podemos permitir que se rompan los equilibrios, dejando a los puertos europeos y, en especial a los del sur de Europa en desventaja con los del resto del mundo y, por ello, es fundamental no perder esa competitividad y amortiguar la entrada en vigor de estas medidas de la Unión Europea”, ha incidido Sanz.

La Junta apoya el Pacto Verde Europeo y la protección del medio ambiente, pero también defiende que se haga una correcta legislación al respecto, conociendo bien el sector y las consecuencias que se pueden generar de una mala decisión. Tal y como está la normativa, Sanz considera que “nos hacemos trampa a nosotros mismos facilitando fugas de carbono a través de las escalas en otros puertos terceros de la UE que no se adaptarán a las mismas medidas que nosotros tenemos que hacer”.