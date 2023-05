Antonio de María (Horeca): "Los datos excelentes del turismo no son gracias, sino a pesar del Ayuntamiento de Cádiz"

La hostelería de la provincia de Cádiz vive un 2023 esperanzador y así lo refrendan los datos. Con llenos consecutivos en Ferias, en Carnavales, Semana Santa y ahora con el inicio de la temporada alta y el verano en ciernes, el universo turístico gaditano entiende el 2023 como el año que refrende la senda del turismo en la provincia. El presidente de Horeca, Antonio de María, achaca el buen comportamiento a la Marca Cádiz que se ha generado y que espera que sea una fuente de ingresos ingente para una hostelería que lo ha pasado mal.

"Vivimos una especie de euforia que esperemos que no se desinfle", dice de María, que pone de relieve el perfil nacional e internacional que elige Cádiz. Una situación que De María dice que no se puede aplicar a Cádiz porque considera que el Ayuntamiento es "hostil" a la empresa turística. Ante esto, de María Ceballos pide a los próximos gobiernos que salgan de las elecciones municipales que faciliten el trabajo a las empresas que se dedican al turismo: "No queremos ayudas sino que nos dejen trabajar y colaboren con nosotros", defiende.